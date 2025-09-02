Сили оборони виявили замасковані багі, мотоцикл та "Жигулі" та атакували їх. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої важкої механізованої Залізної бригади виявили замасковані багі, мотоцикл та "Жигулі" та атакували їх.
Успішне полювання на логістику здійснили екіпажі групи "Сармат" дивізіону самохідних гаубиць "Акація", інформує Цензор.НЕТ.
А оте збіговисько осіб на посадах, з ВРУ та опу і КМУ, у відпусках!!!
Немає для них війни московської в Україні, вони на заробітках, так і животіють!!!