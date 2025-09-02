УКР
Сили оборони виявили замасковані багі, мотоцикл та "Жигулі" та атакували їх. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої важкої механізованої Залізної бригади виявили замасковані багі, мотоцикл та "Жигулі" та атакували їх.

Успішне полювання на логістику здійснили екіпажі групи "Сармат" дивізіону самохідних гаубиць "Акація", інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18579) знищення (8131)
Гарячу зустріч для орків, організували Захисники Мирної України!!
А оте збіговисько осіб на посадах, з ВРУ та опу і КМУ, у відпусках!!!
Немає для них війни московської в Україні, вони на заробітках, так і животіють!!!
показати весь коментар
02.09.2025 14:17 Відповісти
 
 