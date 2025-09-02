Українські захисники від початку 2024 року уразили 2500 ворожих гаубиць та гармат. ВIДЕО
Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем від початку 2024 року уразили 2500 ворожих гаубиць та гармат.
Артилерія продовжує залишатися дієвим інструментом вогневого впливу. Вона підтримує піхотні штурми, працює у будь-яку погоду. Уже зараз окупанти змушені розосередити свої бойові порядки на більші відстані. Це призвело до зменшення щільності ведення вогню на певних ділянках фронту, інформує Цензор.НЕТ.
"Артилерійська батарея в російській армії налічує 6-8 знарядь. Дивізіон, в середньому, 18-24 знарядь. Бригада — 3-4 дивізіони. Тобто 2500 уражених гармат та гаубиць — це еквівалент озброєння в середньому 119 артилерійських дивізіонів або майже 34 артбригад", - додали бійці.
