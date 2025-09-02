УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11039 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
279 2

Українські захисники від початку 2024 року уразили 2500 ворожих гаубиць та гармат. ВIДЕО

Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем від початку 2024 року уразили 2500 ворожих гаубиць та гармат.

Артилерія продовжує залишатися дієвим інструментом вогневого впливу. Вона підтримує піхотні штурми, працює у будь-яку погоду. Уже зараз окупанти змушені розосередити свої бойові порядки на більші відстані. Це призвело до зменшення щільності ведення вогню на певних ділянках фронту, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерійська батарея в російській армії налічує 6-8 знарядь. Дивізіон, в середньому, 18-24 знарядь. Бригада — 3-4 дивізіони. Тобто 2500 уражених гармат та гаубиць — це еквівалент озброєння в середньому 119 артилерійських дивізіонів або майже 34 артбригад", - додали бійці.

Дивіться: Морські піхотинці за місяць уразили 1300 ворожих цілей: техніку, склади, бліндажі, позиції, живу силу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18579) знищення (8131) Сили безпілотних систем (221)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Те що могли захистити меншою кров'ю, мусять відбивати в кацабні із втратами. Найбільше бісить те, що в минулому році ЗСУ відтягнуло значні свої сили із фронту на Курськ, що дало прорив фронту на всіх ділянках, за те найвеличніший із z-командою напіарились!
показати весь коментар
02.09.2025 12:24 Відповісти
 
 