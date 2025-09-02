РУС
Украинские защитники с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек. ВИДЕО

Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек.

Артиллерия продолжает оставаться действенным инструментом огневого воздействия. Она поддерживает пехотные штурмы, работает в любую погоду. Уже сейчас оккупанты вынуждены рассредоточить свои боевые порядки на большие расстояния. Это привело к уменьшению плотности ведения огня на определенных участках фронта, информирует Цензор.НЕТ.

"Артиллерийская батарея в российской армии насчитывает 6-8 орудий. Дивизион, в среднем, 18-24 орудий. Бригада - 3-4 дивизиона. То есть 2500 пораженных пушек и гаубиц - это эквивалент вооружения в среднем 119 артиллерийских дивизионов или почти 34 артбригад", - добавили бойцы.

Те що могли захистити меншою кров'ю, мусять відбивати в кацабні із втратами. Найбільше бісить те, що в минулому році ЗСУ відтягнуло значні свої сили із фронту на Курськ, що дало прорив фронту на всіх ділянках, за те найвеличніший із z-командою напіарились!
02.09.2025 12:24 Ответить
Одне діло уразити,та зовсім інше-знищити...
02.09.2025 14:49 Ответить
 
 