Украинские защитники с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек. ВИДЕО
Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек.
Артиллерия продолжает оставаться действенным инструментом огневого воздействия. Она поддерживает пехотные штурмы, работает в любую погоду. Уже сейчас оккупанты вынуждены рассредоточить свои боевые порядки на большие расстояния. Это привело к уменьшению плотности ведения огня на определенных участках фронта, информирует Цензор.НЕТ.
"Артиллерийская батарея в российской армии насчитывает 6-8 орудий. Дивизион, в среднем, 18-24 орудий. Бригада - 3-4 дивизиона. То есть 2500 пораженных пушек и гаубиц - это эквивалент вооружения в среднем 119 артиллерийских дивизионов или почти 34 артбригад", - добавили бойцы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vitaliy #399296
показать весь комментарий02.09.2025 12:24 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий02.09.2025 14:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль