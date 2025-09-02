Украинские защитники с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек. ВИДЕО

Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек.

Артиллерия продолжает оставаться действенным инструментом огневого воздействия. Она поддерживает пехотные штурмы, работает в любую погоду. Уже сейчас оккупанты вынуждены рассредоточить свои боевые порядки на большие расстояния. Это привело к уменьшению плотности ведения огня на определенных участках фронта, информирует Цензор.НЕТ.

"Артиллерийская батарея в российской армии насчитывает 6-8 орудий. Дивизион, в среднем, 18-24 орудий. Бригада - 3-4 дивизиона. То есть 2500 пораженных пушек и гаубиц - это эквивалент вооружения в среднем 119 артиллерийских дивизионов или почти 34 артбригад", - добавили бойцы.

