РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
95 0

Морские пехотинцы за месяц поразили 1300 вражеских целей: технику, склады, блиндажи, позиции, живую силу. ВИДЕО

Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты за август совершили более 1300 точных поражений вражеских целей.

Бойцы работали и на переднем крае, и глубоко в тылу противника - была уничтожена техника, склады, блиндажи, позиции, живая сила оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы артиллерийской бригады уничтожили 2 вражеские пушки и замаскированный склад боеприпасов на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20427) ВМС (1513) уничтожение (7813) 34 ОБрБО (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 