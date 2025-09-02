Морские пехотинцы за месяц поразили 1300 вражеских целей: технику, склады, блиндажи, позиции, живую силу. ВИДЕО
Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты за август совершили более 1300 точных поражений вражеских целей.
Бойцы работали и на переднем крае, и глубоко в тылу противника - была уничтожена техника, склады, блиндажи, позиции, живая сила оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
