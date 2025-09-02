Бойцы артиллерийской бригады уничтожили 2 вражеские пушки и замаскированный склад боеприпасов на Запорожье. ВИДЕО

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола успешно отработали по позициям оккупантов на Запорожском направлении, уничтожив 2 вражеские пушки и замаскированный склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в Фейсбуке.

