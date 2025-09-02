РУС
Пограничники уничтожили вражескую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Форпост" точно отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС "Солнцепёк", укрытиям и живой силе противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.

Кордон - НАШ! ДПСУ - НАШ! Форпост - красені і теж НАШ!
Є надія, що це ґівно спеклося разом з мєхводвом та буссолістом!
