Пограничники уничтожили вражескую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" на Волчанском направлении. ВИДЕО
На Волчанском направлении пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Форпост" точно отработали по тяжелой огнеметной системе ТОС "Солнцепёк", укрытиям и живой силе противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є надія, що це ґівно спеклося разом з мєхводвом та буссолістом!