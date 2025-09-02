УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 316 2

Прикордонники знищили ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Форпост" влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС "Солнцепьок", укриттях та живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів, опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічне полювання: дронарі ДПСУ знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18579) Держприкордонслужба ДПСУ (6377) знищення (8131)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кордон - НАШ! ДПСУ - НАШ! Форпост - красені і теж НАШ!
Є надія, що це ґівно спеклося разом з мєхводвом та буссолістом!
показати весь коментар
02.09.2025 11:20 Відповісти
А чого "надія"? Так воно і є... Установка робить залп, з бойової позиції - значить, екіпаж сидить у ній (чи коло неї - я не знаю точно - може, кацапи зробили для неї виносний пульт, як наші - для "Стугни") Було-б добре, якби їм вліпили в той момент, коли вони тільки почали запуск. Старт з одної "труби" ми бачили. Детонацію після удару БПЛА - теж...
показати весь коментар
02.09.2025 12:33 Відповісти
 
 