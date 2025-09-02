Прикордонники знищили ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Форпост" влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС "Солнцепьок", укриттях та живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів, опублікований у соцмережах.

