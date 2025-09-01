УКР
Нічне полювання: дронарі ДПСУ знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника. ВIДЕО

Пілоти-аеророзвідники ГОРВ спільно з бійцями підрозділу РУБпАК "СТРІКС" ДПСУ у складі Сил оборони під час нічного полювання на ворога знищили позицію запуску ворожих дронів та 11 укриттів противника, пише Цензор.НЕТ.

Знищувального удару по окупантах завдали на Південно-Слобожанському напрямку. На відео, оприлюдненому в соцмережах, оператори ударних безпілотників здійснили понад 10 скидів, які точно влучили в ціль.

