Українські захисники атакували дві автівки та дві "буханки" ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили кілька ворожих авто, серед яких Niva Chevrolet, Mitsubishi Pajero з табличкою "ЖИВОЙ" та дві "Буханки". Жодні хитрощі не врятували техніку ворога від точних ударів на Лиманському напрямку.

Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.

авто (6337) армія рф (18569) знищення (8119) 53 окрема механізована бригада (133)
Чудове відео. Афффторам творчого натхнення і нових звершень
01.09.2025 17:01 Відповісти
 
 