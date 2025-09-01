Українські захисники атакували дві автівки та дві "буханки" ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили кілька ворожих авто, серед яких Niva Chevrolet, Mitsubishi Pajero з табличкою "ЖИВОЙ" та дві "Буханки". Жодні хитрощі не врятували техніку ворога від точних ударів на Лиманському напрямку.
Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.
