Українські захисники атакували дві автівки та дві "буханки" ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські військові з батальйону SIGNUM 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили кілька ворожих авто, серед яких Niva Chevrolet, Mitsubishi Pajero з табличкою "ЖИВОЙ" та дві "Буханки". Жодні хитрощі не врятували техніку ворога від точних ударів на Лиманському напрямку.

Про результати бою повідомили на сторінці батальйону SIGNUM, інформує Цензор.НЕТ.

