Украинские защитники атаковали две машины и две "буханки" врага на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские военные из батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили несколько вражеских авто, среди которых Niva Chevrolet, Mitsubishi Pajero с табличкой "ЖИВОЙ" и две "буханки". Никакие ухищрения не спасли технику врага от точных ударов на Лиманском направлении.
О результатах боя сообщили на странице батальона SIGNUM, информирует Цензор.НЕТ.
