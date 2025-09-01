РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 308 6

12 суток в окружении: четверо бойцов 92-й ОШБр героически держали оборону в селе Разино на Донетчине. ВИДЕО

Четверо бойцов 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады 12 суток держали оборону в полном окружении в селе Разино Покровского района Донецкой области. Именно отсюда российские войска пытались развить наступление в направлении трассы Доброполье-Краматорск.

Несмотря на численное превосходство противника, наши воины держали оборону против подразделений 51-й общевойсковой армии РФ. За 12 суток обороны они фактически оказались в тылу противника - на расстоянии около 8 километров от своих позиций, сообщает Цензор.НЕТ. Единственным путем спасения стал прорыв уже через вражеские порядки.

Также смотрите: Морские пехотинцы атаковали российских пехотинцев, укрытия и технику врага в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10647) Бутусов Юрий (4412) 92 отдельная штурмовая бригада (260) Покровский район (952) Разино (4) Бутусов Плюс (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава!
показать весь комментарий
01.09.2025 16:27 Ответить
Героям Слава!! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.09.2025 16:28 Ответить
Хто відповість за цей «подвіг» ? Чому півтора тижні не було допомоги ? До тих пір поки пройоб керівництва будуть так називати війна буде продовжуватись з катастрофічними втратами.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:30 Ответить
Людей не вистачає. Повертайтесь.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:32 Ответить
І де призвіще йолопа який майже прої..ав наших бійців?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:55 Ответить
Круті хлопці! Не здались в полон, а бились та вистояли!
Честь їм, Слава та Повага!
Такі події треба аналізувати та вивчати як приклад!
Безумовно, такого героїзму має бути якомога меньше, але для молодих бійців це приклад того, що в екстремальних умовах можна та треба вистояти та вижити!
показать весь комментарий
01.09.2025 16:55 Ответить
 
 