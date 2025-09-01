12 суток в окружении: четверо бойцов 92-й ОШБр героически держали оборону в селе Разино на Донетчине. ВИДЕО

Четверо бойцов 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады 12 суток держали оборону в полном окружении в селе Разино Покровского района Донецкой области. Именно отсюда российские войска пытались развить наступление в направлении трассы Доброполье-Краматорск.

Несмотря на численное превосходство противника, наши воины держали оборону против подразделений 51-й общевойсковой армии РФ. За 12 суток обороны они фактически оказались в тылу противника - на расстоянии около 8 километров от своих позиций, сообщает Цензор.НЕТ. Единственным путем спасения стал прорыв уже через вражеские порядки.

Также смотрите: Морские пехотинцы атаковали российских пехотинцев, укрытия и технику врага в Донецкой области. ВИДЕО