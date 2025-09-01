2 308 6
12 суток в окружении: четверо бойцов 92-й ОШБр героически держали оборону в селе Разино на Донетчине. ВИДЕО
Четверо бойцов 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады 12 суток держали оборону в полном окружении в селе Разино Покровского района Донецкой области. Именно отсюда российские войска пытались развить наступление в направлении трассы Доброполье-Краматорск.
Несмотря на численное превосходство противника, наши воины держали оборону против подразделений 51-й общевойсковой армии РФ. За 12 суток обороны они фактически оказались в тылу противника - на расстоянии около 8 километров от своих позиций, сообщает Цензор.НЕТ. Единственным путем спасения стал прорыв уже через вражеские порядки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Честь їм, Слава та Повага!
Такі події треба аналізувати та вивчати як приклад!
Безумовно, такого героїзму має бути якомога меньше, але для молодих бійців це приклад того, що в екстремальних умовах можна та треба вистояти та вижити!