12 діб в оточенні: четверо бійців 92 ОШБр героїчно тримали оборону в селі Разіне на Донеччині. ВIДЕО

Четверо бійців 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади 12 діб тримали оборону в повному оточенні в селі Разіне, Покровського району Донецької області. Саме звідси російські війська намагалися розвинути наступ у напрямку траси Добропілля–Краматорськ.

Попри чисельну перевагу противника, наші воїни тримали оборону проти підрозділів 51-ої загальновійськової армії РФ. За 12 діб оборони вони фактично опинилися в тилу противника – на відстані близько 8 кілометрів від своїх позицій, повідомляє Цензор.НЕТ. Єдиним шляхом порятунку став прорив уже через ворожі порядки.

