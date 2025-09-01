2 538 7
12 діб в оточенні: четверо бійців 92 ОШБр героїчно тримали оборону в селі Разіне на Донеччині. ВIДЕО
Четверо бійців 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади 12 діб тримали оборону в повному оточенні в селі Разіне, Покровського району Донецької області. Саме звідси російські війська намагалися розвинути наступ у напрямку траси Добропілля–Краматорськ.
Попри чисельну перевагу противника, наші воїни тримали оборону проти підрозділів 51-ої загальновійськової армії РФ. За 12 діб оборони вони фактично опинилися в тилу противника – на відстані близько 8 кілометрів від своїх позицій, повідомляє Цензор.НЕТ. Єдиним шляхом порятунку став прорив уже через ворожі порядки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Честь їм, Слава та Повага!
Такі події треба аналізувати та вивчати як приклад!
Безумовно, такого героїзму має бути якомога меньше, але для молодих бійців це приклад того, що в екстремальних умовах можна та треба вистояти та вижити!