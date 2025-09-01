УКР
12 діб в оточенні: четверо бійців 92 ОШБр героїчно тримали оборону в селі Разіне на Донеччині. ВIДЕО

Четверо бійців 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади 12 діб тримали оборону в повному оточенні в селі Разіне, Покровського району Донецької області. Саме звідси російські війська намагалися розвинути наступ у напрямку траси Добропілля–Краматорськ.

Попри чисельну перевагу противника, наші воїни тримали оборону проти підрозділів 51-ої загальновійськової армії РФ. За 12 діб оборони вони фактично опинилися в тилу противника – на відстані близько 8 кілометрів від своїх позицій, повідомляє Цензор.НЕТ. Єдиним шляхом порятунку став прорив уже через ворожі порядки.

Героям Слава!
01.09.2025 16:27 Відповісти
Героям Слава!! Смерть ворогам!
01.09.2025 16:28 Відповісти
Хто відповість за цей «подвіг» ? Чому півтора тижні не було допомоги ? До тих пір поки пройоб керівництва будуть так називати війна буде продовжуватись з катастрофічними втратами.
01.09.2025 16:30 Відповісти
Людей не вистачає. Повертайтесь.
01.09.2025 16:32 Відповісти
І де призвіще йолопа який майже прої..ав наших бійців?
01.09.2025 16:55 Відповісти
Круті хлопці! Не здались в полон, а бились та вистояли!
Честь їм, Слава та Повага!
Такі події треба аналізувати та вивчати як приклад!
Безумовно, такого героїзму має бути якомога меньше, але для молодих бійців це приклад того, що в екстремальних умовах можна та треба вистояти та вижити!
01.09.2025 16:55 Відповісти
Хлопці дорогі наші! Ви-Герої! Не розгубились, не панікували- ви Нескорені! Дякуємо за захист України.
01.09.2025 18:19 Відповісти
 
 