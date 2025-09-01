УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10138 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
658 0

Морські піхотинці атакували російських піхотинців, укриття й техніку ворога на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на Донеччині ліквідували російських загарбників, атакували укриття й техніку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-Морських Сил ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камікаде ліквідував окупанта, який ховався під мостом, у "кишені". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18569) ліквідація (4405) Донецька область (9470) 36 окрема бригада морської піхоти (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 