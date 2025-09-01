Морські піхотинці атакували російських піхотинців, укриття й техніку ворога на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на Донеччині ліквідували російських загарбників, атакували укриття й техніку ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-Морських Сил ЗСУ.
