Морские пехотинцы атаковали российских пехотинцев, укрытия и технику врага в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Донецкой области ликвидировали российских захватчиков, атаковали укрытия и технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Военно-Морских Сил ВСУ.

