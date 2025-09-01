РУС
Оператор дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который прятался под мостом, в "кармане". ВИДЕО

Оператор БПЛА бригады "Дикое Поле" поймал российского штурмовика, который устроил себе укрытие под мостом, надеясь, что там его никто не найдет.

Видео с ликвидацией захватчика опубликовал на своем телеграмм-канале 17-й армейский корпус, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных кадрах, чтобы достать оккупанта нашему пилоту пришлось рискнуть дроном.

"Вгатили оккупанта! Невероятное мастерство и искренняя реакция нашего FPV-оператора. Российский штурмовик спрятался под мостом, в "кармане". Дрон пришлось вести почти над самой водой - риск был огромный, но боец 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" отработал идеально. Мастер-класс от защитника Украины", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Силы обороны отбили штурм, уничтожив 2 танка Т-72, 5 БМП и бронированный "Тигр" возле Малой Токмачки. ВИДЕО

Дірява кишеня - випав
01.09.2025 15:00 Ответить
Навпаки! Була-б "дірява" - міг-би "випасти у дірку"... А так - заперли у "кишені", і "розмазали" по стінках...
01.09.2025 15:19 Ответить
В мене тут дірява - беззахисна - наприклад - захист був дірявий - от його пройшли пробили
01.09.2025 15:27 Ответить
Де той міст,чому він цілий.
01.09.2025 15:34 Ответить
Бо "паляниця", "пекло" та інші ракетодрони є лише в реальності Шмарофону. Ракетна Потужність розхитує і верхні і нижні шари атмосфери!!
01.09.2025 16:14 Ответить
А сєгодня под мостом поймалі рускаго с хвостом.(с)
01.09.2025 15:57 Ответить
 
 