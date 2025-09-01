2 221 6
Оператор дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который прятался под мостом, в "кармане". ВИДЕО
Оператор БПЛА бригады "Дикое Поле" поймал российского штурмовика, который устроил себе укрытие под мостом, надеясь, что там его никто не найдет.
Видео с ликвидацией захватчика опубликовал на своем телеграмм-канале 17-й армейский корпус, информирует Цензор.НЕТ.
Как видно на обнародованных кадрах, чтобы достать оккупанта нашему пилоту пришлось рискнуть дроном.
"Вгатили оккупанта! Невероятное мастерство и искренняя реакция нашего FPV-оператора. Российский штурмовик спрятался под мостом, в "кармане". Дрон пришлось вести почти над самой водой - риск был огромный, но боец 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" отработал идеально. Мастер-класс от защитника Украины", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.09.2025 15:00 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий01.09.2025 15:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.09.2025 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pol Chopa #550667
показать весь комментарий01.09.2025 15:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий01.09.2025 16:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
олег иванов #434516
показать весь комментарий01.09.2025 15:57 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль