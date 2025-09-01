Оператор дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который прятался под мостом, в "кармане". ВИДЕО

Оператор БПЛА бригады "Дикое Поле" поймал российского штурмовика, который устроил себе укрытие под мостом, надеясь, что там его никто не найдет.

Видео с ликвидацией захватчика опубликовал на своем телеграмм-канале 17-й армейский корпус, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных кадрах, чтобы достать оккупанта нашему пилоту пришлось рискнуть дроном.

"Вгатили оккупанта! Невероятное мастерство и искренняя реакция нашего FPV-оператора. Российский штурмовик спрятался под мостом, в "кармане". Дрон пришлось вести почти над самой водой - риск был огромный, но боец 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" отработал идеально. Мастер-класс от защитника Украины", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Силы обороны отбили штурм, уничтожив 2 танка Т-72, 5 БМП и бронированный "Тигр" возле Малой Токмачки. ВИДЕО