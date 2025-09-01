Силы обороны отразили штурм, уничтожив 2 танка Т-72, 5 БМП и бронированный "Тигр" возле Малой Токмачки. ВИДЕО

Одновременно дроны, артиллерия и противотанкисты отработали во время масштабного штурма противника на бронетехнике возле Малой Токмачки Запорожской области. Танк, возглавлявший колонну, подорвался на минах.

Подтвержденные потери оккупантов в живой силе составили 22 ликвидированных и по меньшей мере 14 раненых. Также были уничтожены два танка Т-72, пять БМП и бронированный "Тигр", информирует Цензор.НЕТ.

