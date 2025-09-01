Наши дроны-перехватчики за месяц уничтожили 142 вражеских беспилотника в небе над Донецкой областью. ВИДЕО

Дроны-перехватчики пограничного подразделения "Феникс" успешно зачищают небо Донетчины от вражеского присутствия. За август наши пилоты уничтожили 142 вражеских "крыла": разведывательные и ударные дроны.

Враг терял "Ланцеты" и "Молнии", которые он направлял на украинские города, "Суперкамы" и "Залы", которыми осуществлял разведку, информирует Цензор.НЕТ.

