Наши дроны-перехватчики за месяц уничтожили 142 вражеских беспилотника в небе над Донецкой областью. ВИДЕО
Дроны-перехватчики пограничного подразделения "Феникс" успешно зачищают небо Донетчины от вражеского присутствия. За август наши пилоты уничтожили 142 вражеских "крыла": разведывательные и ударные дроны.
Враг терял "Ланцеты" и "Молнии", которые он направлял на украинские города, "Суперкамы" и "Залы", которыми осуществлял разведку, информирует Цензор.НЕТ.
