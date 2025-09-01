Наші дрони-перехоплювачі за місяць знищили 142 ворожі безпілотники у небі на Донеччині. ВIДЕО

Дрони-перехоплювачі прикордонного підрозділу "Фенікс" успішно зачищають небо Донеччини від ворожої присутності. За серпень наші пілоти знищили 142 ворожі "крила": розвідувальні та ударні дрони.

Ворог втрачав "Ланцети" та "Молнії", які він спрямовував на українські міста, "Суперками" та "Зали", якими здійснював розвідку, інформує Цензор.НЕТ.

