УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9970 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
546 2

Наші дрони-перехоплювачі за місяць знищили 142 ворожі безпілотники у небі на Донеччині. ВIДЕО

Дрони-перехоплювачі прикордонного підрозділу "Фенікс" успішно зачищають небо Донеччини від ворожої присутності. За серпень наші пілоти знищили 142 ворожі "крила": розвідувальні та ударні дрони.

Ворог втрачав "Ланцети" та "Молнії", які він спрямовував на українські міста, "Суперками" та "Зали", якими здійснював розвідку, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр завдали удару по позиціях окупантів: бійці ліквідували ворожу піхоту, бліндажі та укриття. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18569) Держприкордонслужба ДПСУ (6372) знищення (8119) Донецька область (9470) дрони (5392)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 