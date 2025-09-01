УКР
Воїни 5 ОШБр завдали удару по позиціях окупантів: бійці ліквідували ворожу піхоту, бліндажі та укриття. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 5-ої окремої штурмової Київської бригади оприлюднили відео знищення особового складу російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони виявили та завдали потужного удару по позиціях окупантів: бійці ліквідували ворожу піхоту, бліндажі та укриття противника.

Дивіться: Бійці 32 ОМБр атакували щонайменше сімох російських загарбників у полі, на дорозі та в кущах. ВIДЕО

армія рф (18569) ліквідація (4405) 5 ОШБр (140)
Чудово просто чудово !
01.09.2025 12:19 Відповісти
 
 