Воїни 5 ОШБр завдали удару по позиціях окупантів: бійці ліквідували ворожу піхоту, бліндажі та укриття. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників 5-ої окремої штурмової Київської бригади оприлюднили відео знищення особового складу російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони виявили та завдали потужного удару по позиціях окупантів: бійці ліквідували ворожу піхоту, бліндажі та укриття противника.
