Бійці 32 ОМБр атакували щонайменше сімох російських загарбників у полі, на дорозі та в кущах. ВIДЕО

Оператори безпілотних комплексів 32-ої окремої механізованої Сталевої бригади продовжують знищувати ворога.

Відео успішних уражень українські захисники опублікували в телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ. На ньому можна нарахувати щонайменше атаку на сімох російських загарбників.

"Нищимо ворога нещадно у тісній взаємодії з підрозділами 7-го корпусу ШР ДШВ", — додали в бригаді.

