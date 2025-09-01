Бійці 32 ОМБр атакували щонайменше сімох російських загарбників у полі, на дорозі та в кущах. ВIДЕО
Оператори безпілотних комплексів 32-ої окремої механізованої Сталевої бригади продовжують знищувати ворога.
Відео успішних уражень українські захисники опублікували в телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ. На ньому можна нарахувати щонайменше атаку на сімох російських загарбників.
"Нищимо ворога нещадно у тісній взаємодії з підрозділами 7-го корпусу ШР ДШВ", — додали в бригаді.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль