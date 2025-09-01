Бойцы 32 ОМБр атаковали по меньшей мере семерых российских захватчиков в поле, на дороге и в кустах. ВИДЕО
Операторы беспилотных комплексов 32-й отдельной механизированной Стальной бригады продолжают уничтожать врага.
Видео успешных поражений украинские защитники опубликовали в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ. На нем можно насчитать как минимум атаку на семерых российских захватчиков.
"Уничтожаем врага беспощадно в тесном взаимодействии с подразделениями 7-го корпуса ШР ДШВ", - добавили в бригаде.
