Ад на Покровском направлении: как пехотинцы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" вырвались из окружения. ВИДЕО

Группа пехотинцев бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" вырвалась из вражеского плена, но попала в окружение на Покровском направлении, вблизи Камышевки. Во время выполнения задания аэроразведчики заметили украинских военных - раздетых, обожженных, с завязанными руками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов Плюс", чтобы установить контакт, разведчики писали записки, вкладывали их в пластиковые бутылки и передавали побратимам с помощью дрона. Такой способ связи позволил скоординировать действия и организовать сопротивление. Отбивались все - даже тяжелораненые, под плотным огнем и атаками вражеских дронов.

Пехотинцы прошли 8 километров под обстрелами и все это время аэроразведчики корректировали их маршрут с помощью дронов.

смотрите ЦН