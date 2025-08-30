РУС
Ад на Покровском направлении: как пехотинцы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" вырвались из окружения. ВИДЕО

Группа пехотинцев бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" вырвалась из вражеского плена, но попала в окружение на Покровском направлении, вблизи Камышевки. Во время выполнения задания аэроразведчики заметили украинских военных - раздетых, обожженных, с завязанными руками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов Плюс", чтобы установить контакт, разведчики писали записки, вкладывали их в пластиковые бутылки и передавали побратимам с помощью дрона. Такой способ связи позволил скоординировать действия и организовать сопротивление. Отбивались все - даже тяжелораненые, под плотным огнем и атаками вражеских дронов.

Пехотинцы прошли 8 километров под обстрелами и все это время аэроразведчики корректировали их маршрут с помощью дронов.

Донецкая область (10636) Бутусов Юрий (4411) Национальная гвардия (2214) Покровский район (945) Камышевка (1) Бутусов Плюс (31)
Героям Слава!!!
30.08.2025 09:34 Ответить
Слава Героям!!!
Дякуємо Захисникам України!!!
30.08.2025 09:44 Ответить
Хенерали загнали їх у оточення, но вони вирвались. Коли є герої, завжи є зелений хенерал. На РФ генерали часто-густо гинуть на фронті, наші генерали - ніколи. Бо їх там нема.
30.08.2025 09:56 Ответить
Цікаво чому всі мовчать про Куп'янськ, на карту хтось дивився? Чи може про Куп'янськ згадають коли він буди в оточенні або коли буде втрачений?
30.08.2025 10:24 Ответить
Честь і повага воїнам
30.08.2025 10:30 Ответить
 
 