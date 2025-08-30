Пекло на Покровському напрямку: як піхотинці бригади Нацгвардії "Кара-Даг" вирвалися з оточення. ВIДЕО

Група піхотинців бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" вирвалася з ворожого полону, але потрапила в оточення на Покровському напрямку, поблизу Комишівки. Під час виконання завдання аеророзвідники помітили українських військових — роздягнених, обпечених, із зав’язаними руками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов Плюс", щоб встановити контакт, розвідники писали записки, вкладали їх у пластикові пляшки та передавали побратимам через дрон. Такий спосіб зв’язку дозволив скоординувати дії та організувати спротив. Відбивалися всі — навіть важкопоранені, під щільним вогнем і атаками ворожих дронів.

Піхотинці пройшли 8 кілометрів під обстрілами і весь цей час аеророзвідники коригували їхній маршрут за допомогою дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських дронів. ВIДЕО