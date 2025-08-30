УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
5 803 6

Пекло на Покровському напрямку: як піхотинці бригади Нацгвардії "Кара-Даг" вирвалися з оточення. ВIДЕО

Група піхотинців бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" вирвалася з ворожого полону, але потрапила в оточення на Покровському напрямку, поблизу Комишівки. Під час виконання завдання аеророзвідники помітили українських військових — роздягнених, обпечених, із зав’язаними руками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов Плюс", щоб встановити контакт, розвідники писали записки, вкладали їх у пластикові пляшки та передавали побратимам через дрон. Такий спосіб зв’язку дозволив скоординувати дії та організувати спротив. Відбивалися всі — навіть важкопоранені, під щільним вогнем і атаками ворожих дронів.

Піхотинці пройшли 8 кілометрів під обстрілами і весь цей час аеророзвідники коригували їхній маршрут за допомогою дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російських солдатів нова тактика: вони залазять на дерева, аби сховатися від українських дронів. ВIДЕО

Донецька область (9459) Бутусов Юрій (3643) Національна гвардія (1628) Покровський район (955) Комишівка (1) Бутусов Плюс (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава!!!
показати весь коментар
30.08.2025 09:34 Відповісти
Слава Героям!!!
Дякуємо Захисникам України!!!
показати весь коментар
30.08.2025 09:44 Відповісти
Хенерали загнали їх у оточення, но вони вирвались. Коли є герої, завжи є зелений хенерал. На РФ генерали часто-густо гинуть на фронті, наші генерали - ніколи. Бо їх там нема.
показати весь коментар
30.08.2025 09:56 Відповісти
Цікаво чому всі мовчать про Куп'янськ, на карту хтось дивився? Чи може про Куп'янськ згадають коли він буди в оточенні або коли буде втрачений?
показати весь коментар
30.08.2025 10:24 Відповісти
Честь і повага воїнам
показати весь коментар
30.08.2025 10:30 Відповісти
 
 