Воины 5-й ОШБр нанесли удар по позициям оккупантов: бойцы ликвидировали вражескую пехоту, блиндажи и укрытия. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовали видео уничтожения личного состава российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны обнаружили и нанесли мощный удар по позициям оккупантов: бойцы ликвидировали вражескую пехоту, блиндажи и укрытия противника.

Смотрите также: Воины 5-й ОШБр выследили и атаковали 6 транспортных средств противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20417) ликвидация (4013) 5 ОШБр (138)
Чудово просто чудово !
01.09.2025 12:19 Ответить
 
 