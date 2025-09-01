Воины 5-й ОШБр нанесли удар по позициям оккупантов: бойцы ликвидировали вражескую пехоту, блиндажи и укрытия. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовали видео уничтожения личного состава российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны обнаружили и нанесли мощный удар по позициям оккупантов: бойцы ликвидировали вражескую пехоту, блиндажи и укрытия противника.
