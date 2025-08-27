Воины 5-й ОШБр выследили и атаковали 6 транспортных средств противника на Краматорском направлении. ВИДЕО
Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают бить врага на Краматорском направлении. Очередной результат - уничтожено 6 транспортных средств противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #551433
показать весь комментарий27.08.2025 17:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль