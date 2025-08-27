РУС
Воины 5-й ОШБр выследили и атаковали 6 транспортных средств противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают бить врага на Краматорском направлении. Очередной результат - уничтожено 6 транспортных средств противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите также: Бойцы 5-й ОШБр уничтожили несколько зданий, где прятались россияне, а также точно атаковали блиндаж. ВИДЕО

армия РФ (20392) уничтожение (7760) 5 ОШБр (136)
Хоть щось...Останній час навіть "буханку"важко вполювати..
27.08.2025 17:21 Ответить
 
 