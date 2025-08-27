УКР
Воїни 5 ОШБр вистежили та атакували 6 транспортних засобів противника на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують бити ворога на Краматорському напрямку. Черговий результат – знищено 6 транспортних засобів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі бригади.

Хоть щось...Останній час навіть "буханку"важко вполювати..
27.08.2025 17:21
 
 