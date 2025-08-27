Воїни 5 ОШБр вистежили та атакували 6 транспортних засобів противника на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують бити ворога на Краматорському напрямку. Черговий результат – знищено 6 транспортних засобів противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі бригади.
