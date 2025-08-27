2 823 23
Російський загарбник, стоячи на колінах посеред дороги, вистрелив собі в голову. ВIДЕО
Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зафільмували самогубство окупанта.
Як передає Цензор.НЕТ, російський загарбник, стоячи на колінах посеред дороги, вистрелив собі в голову.
Але перші ряди у кобзона уже зайняті - на гальорці буде сидіти!)
штрикніть курву дрончиком, бо це може бути тактика "здохлого скунса"
.