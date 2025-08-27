УКР
Російський загарбник, стоячи на колінах посеред дороги, вистрелив собі в голову. ВIДЕО

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зафільмували самогубство окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, російський загарбник, стоячи на колінах посеред дороги, вистрелив собі в голову.

Дивіться: Бійці бригади НГУ "Буревій" знищили РСЗВ "Град-П", вантажівку "Урал" й укриття противника. ВIДЕО

+9
от би всі так разом!
27.08.2025 16:51 Відповісти
+7
Побільше і частіше.
27.08.2025 16:48 Відповісти
+7
Яким же треба бути довбодятлом щоб прийти зі зброєю в чужу країну для вбивства її жителів і там застрелитися самому! Зробив би це у себе дома, не таким би замореним здох.
27.08.2025 16:56 Відповісти
на концерті уже...
Але перші ряди у кобзона уже зайняті - на гальорці буде сидіти!)
27.08.2025 16:47 Відповісти
Першій ряд ще свободен, та ху...до забронював для себе та друзів
27.08.2025 16:50 Відповісти
там ще декілька поверхів збудують, бо ще не всі на концерт потрапили, їх ще по різних оцінках від 80 до 130 млн.
27.08.2025 16:56 Відповісти
нє вєрю !
штрикніть курву дрончиком, бо це може бути тактика "здохлого скунса"

.
27.08.2025 17:02 Відповісти
Може на "біс"?
27.08.2025 17:14 Відповісти
Мабуть перед тим проголосивши "за білу ладу ". Погано, що про ху... ла не сказав, могут не зарахувати.
27.08.2025 16:48 Відповісти
З язика зірвав
27.08.2025 17:48 Відповісти
Дома ладу не дадуть
27.08.2025 17:54 Відповісти
Жінка попросила не затримуватись?
27.08.2025 16:57 Відповісти
Це прямо секта, як і наші українські віруючі з упцмп, їм також сказати, щоб стрілялись во імя гундяєва і путлєра, то масово також будуть стрілятись. Пошвидше б на восресіння, тільки воскреснути можуть, а куди попадуть , чи в рай, чи в пекло - їхні повадирі не кажуть.
27.08.2025 17:14 Відповісти
Жілаю чтобі всє....
27.08.2025 17:15 Відповісти
став харошим русскім
27.08.2025 17:17 Відповісти
Расія встає з колін😆
27.08.2025 17:26 Відповісти
Скоріше подихає не вставши з колін
27.08.2025 17:55 Відповісти
27.08.2025 17:43 Відповісти
А дома, на вонючей сызрани нельзя было это сделать ? Зачем было ехать в такую даль ?
27.08.2025 17:54 Відповісти
Теперь будет вонять на дороге, хоть бы в кустах застрелилися- на перегной бы пошёл.
27.08.2025 17:55 Відповісти
Ось так просто і незаперечно він довів, що у кожний поганий кацап може стати гарним кацапом...
27.08.2025 18:06 Відповісти
цілився в яблучко, а попав у диню
27.08.2025 18:11 Відповісти
Ця вправа має бути на першомуж уроці НВП у москальських школах!
27.08.2025 18:14 Відповісти
 
 