Российский захватчик, стоя на коленях посреди дороги, выстрелил себе в голову. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сняли самоубийство оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, российский захватчик, стоя на коленях посреди дороги, выстрелил себе в голову.
Але перші ряди у кобзона уже зайняті - на гальорці буде сидіти!)
штрикніть курву дрончиком, бо це може бути тактика "здохлого скунса"
