2 905 23

Российский захватчик, стоя на коленях посреди дороги, выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сняли самоубийство оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, российский захватчик, стоя на коленях посреди дороги, выстрелил себе в голову.

армия РФ (20392) самоубийство (1025) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (163)
+9
от би всі так разом!
27.08.2025 16:51 Ответить
+8
Яким же треба бути довбодятлом щоб прийти зі зброєю в чужу країну для вбивства її жителів і там застрелитися самому! Зробив би це у себе дома, не таким би замореним здох.
27.08.2025 16:56 Ответить
+7
Побільше і частіше.
27.08.2025 16:48 Ответить
на концерті уже...
Але перші ряди у кобзона уже зайняті - на гальорці буде сидіти!)
27.08.2025 16:47 Ответить
Першій ряд ще свободен, та ху...до забронював для себе та друзів
27.08.2025 16:50 Ответить
там ще декілька поверхів збудують, бо ще не всі на концерт потрапили, їх ще по різних оцінках від 80 до 130 млн.
27.08.2025 16:56 Ответить
нє вєрю !
штрикніть курву дрончиком, бо це може бути тактика "здохлого скунса"

.
27.08.2025 17:02 Ответить
Може на "біс"?
27.08.2025 17:14 Ответить
Мабуть перед тим проголосивши "за білу ладу ". Погано, що про ху... ла не сказав, могут не зарахувати.
27.08.2025 16:48 Ответить
Побільше і частіше.
27.08.2025 16:48 Ответить
от би всі так разом!
27.08.2025 16:51 Ответить
З язика зірвав
27.08.2025 17:48 Ответить
Яким же треба бути довбодятлом щоб прийти зі зброєю в чужу країну для вбивства її жителів і там застрелитися самому! Зробив би це у себе дома, не таким би замореним здох.
27.08.2025 16:56 Ответить
Дома ладу не дадуть
27.08.2025 17:54 Ответить
Жінка попросила не затримуватись?
27.08.2025 16:57 Ответить
Це прямо секта, як і наші українські віруючі з упцмп, їм також сказати, щоб стрілялись во імя гундяєва і путлєра, то масово також будуть стрілятись. Пошвидше б на восресіння, тільки воскреснути можуть, а куди попадуть , чи в рай, чи в пекло - їхні повадирі не кажуть.
27.08.2025 17:14 Ответить
Жілаю чтобі всє....
27.08.2025 17:15 Ответить
став харошим русскім
27.08.2025 17:17 Ответить
Расія встає з колін😆
27.08.2025 17:26 Ответить
Скоріше подихає не вставши з колін
27.08.2025 17:55 Ответить
27.08.2025 17:43 Ответить
А дома, на вонючей сызрани нельзя было это сделать ? Зачем было ехать в такую даль ?
27.08.2025 17:54 Ответить
Теперь будет вонять на дороге, хоть бы в кустах застрелилися- на перегной бы пошёл.
27.08.2025 17:55 Ответить
Ось так просто і незаперечно він довів, що у кожний поганий кацап може стати гарним кацапом...
27.08.2025 18:06 Ответить
цілився в яблучко, а попав у диню
27.08.2025 18:11 Ответить
Ця вправа має бути на першомуж уроці НВП у москальських школах!
27.08.2025 18:14 Ответить
 
 