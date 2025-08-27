Бойцы бригады НГУ "Буревій" уничтожили РСЗО "Град-П", грузовик "Урал" и укрытия противника. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, нанеся прицельные удары по технике противника. Под огнем было уничтожено укрытие противника вместе с личным составом, реактивную систему залпового огня "Град-П" и грузовик "Урал", который обеспечивал подвоз боеприпасов россиян.

Об этом сообщили на странице Первой президентской бригады НГУ "Буревій", информирует Цензор.НЕТ.

