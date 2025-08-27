РУС
Бойцы бригады НГУ "Буревій" уничтожили РСЗО "Град-П", грузовик "Урал" и укрытия противника. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, нанеся прицельные удары по технике противника. Под огнем было уничтожено укрытие противника вместе с личным составом, реактивную систему залпового огня "Град-П" и грузовик "Урал", который обеспечивал подвоз боеприпасов россиян.

Об этом сообщили на странице Первой президентской бригады НГУ "Буревій", информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20392) уничтожение (7760) Национальная гвардия (2211)
дякуємо!! СЛАВА ЗСУ!!!
27.08.2025 15:48 Ответить
Чудове відео
27.08.2025 17:32 Ответить
 
 