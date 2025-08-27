Бійці бригади НГУ "Буревій" знищили РСЗВ "Град-П", вантажівку "Урал" й укриття противника. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, завдавши прицільних ударів по техніці противника. Під вогнем було знищено укриття противника разом з особовим складом, реактивну систему залпового вогню "Град-П" та вантажівку "Урал", яка забезпечувала підвезення боєприпасів росіян.
Про це повідомили на сторінці Першої президентської бригади НГУ "Буревій", інформує Цензор.НЕТ.
Диана Гуржий
Jolli Rabbit
