Українські захисники знищили укриття та 3 ворожі позиції на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-оператори FPV-дронів "Сталевого кордону" знищили укриття та 3 ворожі позиції на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
