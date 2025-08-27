УКР
Українські захисники знищили укриття та 3 ворожі позиції на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори FPV-дронів "Сталевого кордону" знищили укриття та 3 ворожі позиції на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Російський військовий поранився реактивним струменем під час пострілу з РПГ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

армія рф (18544) Держприкордонслужба ДПСУ (6355) знищення (8076)
