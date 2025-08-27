3 605 12
Російський військовий поранився реактивним струменем під час пострілу з РПГ на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На одному з відтинків фронту російський військовослужбовець дістав поранення через власну необережність. Він здійснив постріл з РПГ, упершись ним у плече. У результаті — сам себе відправив у категорію "300".
Інцидент зафіксував приданий підрозділ до 60-ої окремої механізованої бригади 115-а окрема механізована бригада, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.08.2025 13:00 Відповісти Посилання
+3 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар27.08.2025 13:18 Відповісти Посилання
+2 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар27.08.2025 12:59 Відповісти Посилання
наградіть орла-солдата !
.
СамострелСамопал!