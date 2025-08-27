Російський військовий поранився реактивним струменем під час пострілу з РПГ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На одному з відтинків фронту російський військовослужбовець дістав поранення через власну необережність. Він здійснив постріл з РПГ, упершись ним у плече. У результаті — сам себе відправив у категорію "300".

Інцидент зафіксував приданий підрозділ до 60-ої окремої механізованої бригади 115-а окрема механізована бригада, повідомляє Цензор.НЕТ.

