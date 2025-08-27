УКР
3 605 12

Російський військовий поранився реактивним струменем під час пострілу з РПГ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На одному з відтинків фронту російський військовослужбовець дістав поранення через власну необережність. Він здійснив постріл з РПГ, упершись ним у плече. У результаті — сам себе відправив у категорію "300".

Інцидент зафіксував приданий підрозділ до 60-ої окремої механізованої бригади 115-а окрема механізована бригада, повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18544) 115 окрема механізована бригада ЗСУ (6) 60 ОМБр (48)
+6
Теперь оно больше так не будет... Лучше бы оно глазом через тубу наводило...
27.08.2025 13:00 Відповісти
+3
Шкода що в голову не направив
27.08.2025 13:18 Відповісти
+2
Телепень рукожопий.На любій одноразці намальована інструкція з користування.Там і очі могло повибивать ідіоту.
27.08.2025 12:59 Відповісти
Горе то яке
27.08.2025 12:55 Відповісти
отражал атаку біндєровцев умело действуя прикладом гранатомьота

наградіть орла-солдата !

.
27.08.2025 14:05 Відповісти
Фуясобі- поранився...
27.08.2025 12:58 Відповісти
