УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
793 1

Спецпризначенці ГУР МО знищили живу силу противника, бронетехніку, транспорт, БпЛА, укріплення росіян. ВIДЕО

Підрозділи активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України цілодобово завдають втрат російським військам на передовій.

Відео їхньої роботи по окупантах оприлюднили на сторінці ГУР МОУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У новому відео оприлюднено кадри бойової роботи спецпризначенців на Лиманському та Запорізькому напрямках. Зокрема, показано знищення живої сили противника, бронетехніки, транспорту, дронів та укріплень російської армії.

Також дивіться: Прикордонники уразили гармату, міномет, великокаліберний кулемет, 2 авто й системи зв’язку росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18544) знищення (8076) ГУР (648)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта вам нє сава, кацапи! Це бойовий хижак України - ПУГАЧ!
показати весь коментар
27.08.2025 12:46 Відповісти
 
 