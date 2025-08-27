Спецпризначенці ГУР МО знищили живу силу противника, бронетехніку, транспорт, БпЛА, укріплення росіян. ВIДЕО
Підрозділи активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України цілодобово завдають втрат російським військам на передовій.
Відео їхньої роботи по окупантах оприлюднили на сторінці ГУР МОУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
У новому відео оприлюднено кадри бойової роботи спецпризначенців на Лиманському та Запорізькому напрямках. Зокрема, показано знищення живої сили противника, бронетехніки, транспорту, дронів та укріплень російської армії.
