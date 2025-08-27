Прикордонники уразили гармату, міномет, великокаліберний кулемет, 2 авто й системи зв’язку росіян. ВIДЕО
На Південно-Слобожанському напрямку 1-ий Донецький прикордонний загін знищує транспорт, вогневі та технічні засоби окупантів.
Кадри бойової роботи опублікувало ОТУ "Харків" у своїх соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідувально-ударні групи операторів БПЛА бригади "Гарт" продовжують виявляти й знищувати озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ біля Вовчанська. Прикордонники уразили:
- гармату;
- міномет;
- великокаліберний кулемет;
- два автомобілі;
- елементи системи звʼязку й управління дронами окупантів.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
