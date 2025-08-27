УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10172 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
153 0

Прикордонники уразили гармату, міномет, великокаліберний кулемет, 2 авто й системи зв’язку росіян. ВIДЕО

На Південно-Слобожанському напрямку 1-ий Донецький прикордонний загін знищує транспорт, вогневі та технічні засоби окупантів.

Кадри бойової роботи опублікувало ОТУ "Харків" у своїх соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідувально-ударні групи операторів БПЛА бригади "Гарт" продовжують виявляти й знищувати озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ біля Вовчанська. Прикордонники уразили:

  • гармату;
  • міномет;
  • великокаліберний кулемет;
  • два автомобілі;
  • елементи системи звʼязку й управління дронами окупантів.

Дивіться: Ліквідовано з десяток окупантів, 3 пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18544) Держприкордонслужба ДПСУ (6355) знищення (8076)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 