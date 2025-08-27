РУС
Пограничники поразили пушку, миномет, крупнокалиберный пулемет, 2 автомобиля и системы связи россиян. ВИДЕО

На Южно-Слобожанском направлении 1-ый Донецкий пограничный отряд уничтожает транспорт, огневые и технические средства оккупантов.

Кадры боевой работы опубликовало ОТГ "Харків" в своих социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведывательно-ударные группы операторов БПЛА бригады "Гарт" продолжают выявлять и уничтожать вооружение и военную технику российско-оккупационных войск возле Волчанска. Пограничники поразили:

  • пушку;
  • миномет;
  • крупнокалиберный пулемет;
  • два автомобиля;
  • элементы системы связи и управления дронами оккупантов.

