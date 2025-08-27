Пограничники поразили пушку, миномет, крупнокалиберный пулемет, 2 автомобиля и системы связи россиян. ВИДЕО
На Южно-Слобожанском направлении 1-ый Донецкий пограничный отряд уничтожает транспорт, огневые и технические средства оккупантов.
Кадры боевой работы опубликовало ОТГ "Харків" в своих социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Разведывательно-ударные группы операторов БПЛА бригады "Гарт" продолжают выявлять и уничтожать вооружение и военную технику российско-оккупационных войск возле Волчанска. Пограничники поразили:
- пушку;
- миномет;
- крупнокалиберный пулемет;
- два автомобиля;
- элементы системы связи и управления дронами оккупантов.
