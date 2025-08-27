РУС
Спецназовцы ГУР МО уничтожили живую силу противника, бронетехнику, транспорт, БПЛА, укрепления россиян. ВИДЕО

Подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины круглосуточно наносят потери российским войскам на передовой.

Видео их работы по оккупантам обнародовали на странице ГУР МОУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В новом видео обнародованы кадры боевой работы спецназовцев на Лиманском и Запорожском направлениях. В частности, показано уничтожение живой силы противника, бронетехники, транспорта, дронов и укреплений российской армии.

Эта вам нє сава, кацапи! Це бойовий хижак України - ПУГАЧ!
