3 352 11
Российский военный получил ранение реактивной струей во время выстрела из РПГ на Лиманском направлении. ВИДЕО
На одном из отрезков фронта российский военнослужащий получил ранения из-за собственной неосторожности. Он произвел выстрел из РПГ, упершись в него в плечо. Как следствие, сам себя отправил в категорию "300".
Инцидент зафиксировало приданное подразделение к 60-й отдельной механизированной бригаде 115-я отдельная механизированная бригада, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий27.08.2025 13:00 Ответить Ссылка
+3 Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий27.08.2025 13:18 Ответить Ссылка
+2 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий27.08.2025 12:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наградіть орла-солдата !
.
СамострелСамопал!