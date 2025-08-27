РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 352 11

Российский военный получил ранение реактивной струей во время выстрела из РПГ на Лиманском направлении. ВИДЕО

На одном из отрезков фронта российский военнослужащий получил ранения из-за собственной неосторожности. Он произвел выстрел из РПГ, упершись в него в плечо. Как следствие, сам себя отправил в категорию "300".

Инцидент зафиксировало приданное подразделение к 60-й отдельной механизированной бригаде 115-я отдельная механизированная бригада, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Спецназовцы ГУР МО уничтожили живую силу противника, бронетехнику, транспорт, БпЛА, укрепления россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20392) 115 отдельная механизированная бригада ВСУ (5) 60 ОМБр (49)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Теперь оно больше так не будет... Лучше бы оно глазом через тубу наводило...
показать весь комментарий
27.08.2025 13:00 Ответить
+3
Шкода що в голову не направив
показать весь комментарий
27.08.2025 13:18 Ответить
+2
Телепень рукожопий.На любій одноразці намальована інструкція з користування.Там і очі могло повибивать ідіоту.
показать весь комментарий
27.08.2025 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горе то яке
показать весь комментарий
27.08.2025 12:55 Ответить
отражал атаку біндєровцев умело действуя прикладом гранатомьота

наградіть орла-солдата !

.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:05 Ответить
Фуясобі- поранився...
показать весь комментарий
27.08.2025 12:58 Ответить
Телепень рукожопий.На любій одноразці намальована інструкція з користування.Там і очі могло повибивать ідіоту.
показать весь комментарий
27.08.2025 12:59 Ответить
Теперь оно больше так не будет... Лучше бы оно глазом через тубу наводило...
показать весь комментарий
27.08.2025 13:00 Ответить
с обратной стороны
показать весь комментарий
27.08.2025 13:03 Ответить
Малувато буде...
показать весь комментарий
27.08.2025 13:01 Ответить
Шкода що в голову не направив
показать весь комментарий
27.08.2025 13:18 Ответить
Ліпше б розвернув його у свій кідарський тил й собі меньше шкоди зробив та й заградотряд позаду себе розчистив.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:42 Ответить
він думав , що це приклад ...
показать весь комментарий
27.08.2025 14:04 Ответить
Самострел Самопал!
показать весь комментарий
27.08.2025 14:13 Ответить
 
 