Российский военный получил ранение реактивной струей во время выстрела из РПГ на Лиманском направлении. ВИДЕО

На одном из отрезков фронта российский военнослужащий получил ранения из-за собственной неосторожности. Он произвел выстрел из РПГ, упершись в него в плечо. Как следствие, сам себя отправил в категорию "300".

Инцидент зафиксировало приданное подразделение к 60-й отдельной механизированной бригаде 115-я отдельная механизированная бригада, сообщает Цензор.НЕТ.

