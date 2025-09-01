2 317 5
Сили оборони відбили штурм, знищивши 2 танки Т-72, 5 БМП та броньований "Тигр" біля Малої Токмачки. ВIДЕО
Одночасно дрони, артилерія та протитанкісти відпрацювали під час масштабного штурму противника на бронетехніці біля Малої Токмачки Запорізької області. Танк, що очолював колону, підірвався на мінах.
Підтверджені втрати окупантів у живій силі склали 22 ліквідованих і щонайменше 14 поранених. Також було знищено два танки Т-72, п'ять БМП та броньований "Тигр", інформує Цензор.НЕТ.
