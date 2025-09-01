УКР
Сили оборони відбили штурм, знищивши 2 танки Т-72, 5 БМП та броньований "Тигр" біля Малої Токмачки. ВIДЕО

Одночасно дрони, артилерія та протитанкісти відпрацювали під час масштабного штурму противника на бронетехніці біля Малої Токмачки Запорізької області. Танк, що очолював колону, підірвався на мінах.

Підтверджені втрати окупантів у живій силі склали 22 ліквідованих і щонайменше 14 поранених. Також було знищено два танки Т-72, п'ять БМП та броньований "Тигр", інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

армія рф (18569) ліквідація (4405) штурм (261) знищення (8119) Запорізька область (4012) Пологівський район (128) Мала Токмачка (7)
нічого собі..., це круто
01.09.2025 14:13 Відповісти
Чудово, просто чудово! Бережіть себе.
01.09.2025 14:30 Відповісти
Пекло...
01.09.2025 14:37 Відповісти
Яка краса!
01.09.2025 15:02 Відповісти
Санкції яких потрібно вчитись всьому світу
01.09.2025 16:09 Відповісти
 
 