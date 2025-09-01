Оператор дрона-камікаде ліквідував окупанта, який ховався під мостом, у "кишені". ВIДЕО

Оператор БПЛА бригади "Дике Поле" вполював російського штурмовика, який облаштував собі укриття під мостом, сподіваючись, що там його ніхто не знайде.

Відео з ліквідацією загарбника опублікував на своєму телеграм-каналі 17-ий армійський корпус, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених кадрах, щоб дістати окупанта нашому пілоту довелося ризикнути дроном.

"Вгатили окупанта! Неймовірна майстерність і щира реакція нашого FPV-оператора. Російський штурмовик сховався під мостом, у "кишені". Дрон довелося вести майже над самою водою — ризик був величезний, але боєць 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" відпрацював ідеально. Майстер-клас від захисника України", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться: Сили оборони відбили штурм, знищивши 2 танки Т-72, 5 БМП та броньований "Тигр" біля Малої Токмачки. ВIДЕО