Оператор дрона-камікаде ліквідував окупанта, який ховався під мостом, у "кишені". ВIДЕО

Оператор БПЛА бригади "Дике Поле" вполював російського штурмовика, який облаштував собі укриття під мостом, сподіваючись, що там його ніхто не знайде.

Відео з ліквідацією загарбника опублікував на своєму телеграм-каналі 17-ий армійський корпус, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених кадрах, щоб дістати окупанта нашому пілоту довелося ризикнути дроном.

"Вгатили окупанта! Неймовірна майстерність і щира реакція нашого FPV-оператора. Російський штурмовик сховався під мостом, у "кишені". Дрон довелося вести майже над самою водою — ризик був величезний, але боєць 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" відпрацював ідеально. Майстер-клас від захисника України", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться: Сили оборони відбили штурм, знищивши 2 танки Т-72, 5 БМП та броньований "Тигр" біля Малої Токмачки. ВIДЕО

армія рф (18569) ліквідація (4405) дрони (5392)
Дірява кишеня - випав
01.09.2025 15:00 Відповісти
Навпаки! Була-б "дірява" - міг-би "випасти у дірку"... А так - заперли у "кишені", і "розмазали" по стінках...
01.09.2025 15:19 Відповісти
В мене тут дірява - беззахисна - наприклад - захист був дірявий - от його пройшли пробили
01.09.2025 15:27 Відповісти
Де той міст,чому він цілий.
01.09.2025 15:34 Відповісти
Бо "паляниця", "пекло" та інші ракетодрони є лише в реальності Шмарофону. Ракетна Потужність розхитує і верхні і нижні шари атмосфери!!
01.09.2025 16:14 Відповісти
А сєгодня под мостом поймалі рускаго с хвостом.(с)
01.09.2025 15:57 Відповісти
 
 