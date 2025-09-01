Ночная охота: дронари ГПСУ уничтожили позицию запуска вражеских дронов и 11 укрытий противника. ВИДЕО

Пилоты-аэроразведчики ГОРВ совместно с бойцами подразделения РУБпАК "СТРИКС" ГПСУ в составе Сил обороны во время ночной охоты на врага уничтожили позицию запуска вражеских дронов и 11 укрытий противника, пишет Цензор.НЕТ.

Уничтожающий удар по оккупантам нанесли на Южно-Слобожанском направлении. На видео, обнародованном в соцсетях, операторы ударных беспилотников совершили более 10 сбросов, которые точно попали в цель.

