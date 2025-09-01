РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
543 0

Ночная охота: дронари ГПСУ уничтожили позицию запуска вражеских дронов и 11 укрытий противника. ВИДЕО

Пилоты-аэроразведчики ГОРВ совместно с бойцами подразделения РУБпАК "СТРИКС" ГПСУ в составе Сил обороны во время ночной охоты на врага уничтожили позицию запуска вражеских дронов и 11 укрытий противника, пишет Цензор.НЕТ.

Уничтожающий удар по оккупантам нанесли на Южно-Слобожанском направлении. На видео, обнародованном в соцсетях, операторы ударных беспилотников совершили более 10 сбросов, которые точно попали в цель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники атаковали две машины и две "буханки" врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6803) уничтожение (7801) дроны (4517) аэроразведка (24)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 