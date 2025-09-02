Бійці артилерійської бригади знищили 2 ворожі гармати та замаскований склад боєприпасів на Запоріжжі. ВIДЕО
Воїни 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола успішно відпрацювали по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку, знищивши 2 ворожі гармати та замаскований склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане на сторінці бригади у Фейсбуці.
