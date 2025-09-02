Морські піхотинці за місяць уразили 1300 ворожих цілей: техніку, склади, бліндажі, позиції, живу силу. ВIДЕО

Пілоти 34-ої окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти за серпень здійснили понад 1300 точних уражень ворожих цілей.

Бійці працювали і на передньому краї, і глибоко в тилу противника — була знищена техніка, склади, бліндажі, позиції, жива сила окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

