УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11148 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
893 3

"Птахи Мадяра" вистежили серед кущів та дерев російського загарбника та ліквідували його. ВIДЕО

Бійці підрозділу 414-ої бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника на Покровському напрямку фронту.

Оператор дрону довго та терпляче вицілював російського солдата з "надмалої штурмової групи", безпілотник облетів кущі та дерева, атакувавши окупанта "у позі страуса", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони виявили замасковані багі, мотоцикл та "Жигулі" та атакували їх. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18579) ліквідація (4412) 414 Птахи Мадяра (48)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба було ховатися, бо його не знайдуть і самка залишиться без білих жигулів.
показати весь коментар
02.09.2025 15:34 Відповісти
новость страшно нужная, ну прямь завтра пойдем на крым, последнего кацапа уничтожили
показати весь коментар
02.09.2025 15:36 Відповісти
Кацапи стрімко захоплюють території, населені пункти України, практично безперешкодно руйнується енергетика, економіка, інфраструктура України... А тут, видно на відплату, знайшли і ліквідували якогось кацапа в кущах.
Вже нічого сказати і показати народові, зелені мерзотники?
показати весь коментар
02.09.2025 15:49 Відповісти
 
 