"Птахи Мадяра" вистежили серед кущів та дерев російського загарбника та ліквідували його. ВIДЕО
Бійці підрозділу 414-ої бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника на Покровському напрямку фронту.
Оператор дрону довго та терпляче вицілював російського солдата з "надмалої штурмової групи", безпілотник облетів кущі та дерева, атакувавши окупанта "у позі страуса", інформує Цензор.НЕТ.
Вже нічого сказати і показати народові, зелені мерзотники?