Окупант просить російського солдата добити його: "Чтобы я не мучался, по-братски, сделай это". ВIДЕО

На Донеччині військовослужбовець 57-ої мотострілецької бригади РФ зафільмував власне поранення та відступ з поля бою разом із ще одним російським загарбником. Під час штурму вони потрапили під удар українських дронів-камікадзе, самостійно надали собі першу допомогу та тривалий час переховувалися, аби не потрапити під повторну атаку.

На кадрах чути, як росіяни скаржаться на сильну кровотечу та біль. Один із них, страждаючи від поранення, попросив добити його, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранен, сука, камикадзе разъеб#ли нас. Рука сука болит очень. Крови дох#я у меня, да? Крови очень много сука, вытеку сейчас. Я хотел тебя попросить об одном — чтобы я не мучался… По-братски, сделай это", - казав окупант.

Росіянину вдалося евакуюватися, однак через несвоєчасну допомогу йому ампутували ногу. Уже в шпиталі він визнав катастрофічні втрати у своїй частині: "20 мая уехало 35 КамАЗов пацанов. Вернулось всего два. И все кто вернулся имели как минимум одно ранение".

Також дивіться: "Птахи Мадяра" вистежили серед кущів та дерев російського загарбника та ліквідували його. ВIДЕО