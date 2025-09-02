УКР
Окупант просить російського солдата добити його: "Чтобы я не мучался, по-братски, сделай это". ВIДЕО

На Донеччині військовослужбовець 57-ої мотострілецької бригади РФ зафільмував власне поранення та відступ з поля бою разом із ще одним російським загарбником. Під час штурму вони потрапили під удар українських дронів-камікадзе, самостійно надали собі першу допомогу та тривалий час переховувалися, аби не потрапити під повторну атаку.

На кадрах чути, як росіяни скаржаться на сильну кровотечу та біль. Один із них, страждаючи від поранення, попросив добити його, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранен, сука, камикадзе разъеб#ли нас. Рука сука болит очень. Крови дох#я у меня, да? Крови очень много сука, вытеку сейчас. Я хотел тебя попросить об одном — чтобы я не мучался… По-братски, сделай это", - казав окупант.

Росіянину вдалося евакуюватися, однак через несвоєчасну допомогу йому ампутували ногу. Уже в шпиталі він визнав катастрофічні втрати у своїй частині: "20 мая уехало 35 КамАЗов пацанов. Вернулось всего два. И все кто вернулся имели как минимум одно ранение".

Також дивіться: "Птахи Мадяра" вистежили серед кущів та дерев російського загарбника та ліквідували його. ВIДЕО

армія рф (18579) смерть (6821) війна в Україні (5975)
+16
"Очєнь рускіє ліца - защітнікі русскага міра" - а насправді монголо -татарське іго нікуди не ділось.
02.09.2025 16:27 Відповісти
+15
О, молодое орчье, и тот редкий случай (такое особенно люблю), когда запечатлено начало, где они такие: - Едим ********, будем мочить укропов... а потом, в конце - Нас разебали мы такого не ожидали, мы думали что едим на сафари а тут такой... жаль что большинство из них дохнет до осознания, что их не только разебали а и *******, короче поимели с обоих сторон.
02.09.2025 16:24 Відповісти
+11
Добий мене - нах - так в мене патронів немає - та я тобі продам!
02.09.2025 16:13 Відповісти
02.09.2025 16:13 Відповісти
02.09.2025 16:24 Відповісти
Окупант просить російського солдата.😃
02.09.2025 16:27 Відповісти
02.09.2025 16:27 Відповісти
Чим більше у кацапів зявиться молодих та одноногих тим довше вони памятатимуть що Україна для них місце смерті...
02.09.2025 16:28 Відповісти
Нацмен, але старанно копіює манеру спілкування та поведінкові шаблони русні. Тупо манкурт кончений. Цього не шкода було б добити влучним скидом. Жодних висновків з того, що з ним відбулося, воно не зробить все одно.
02.09.2025 16:30 Відповісти
Так це й є той самий справжній натуральний узкій! Чи ви гадали, шо він має бути типовим слов'янином?
02.09.2025 17:50 Відповісти
Іронія у тому, що русня привласнила собі і це. Вони всіх переконали у своєму слов'янському походженні, хоча самі є нащадками угро-фінських племен. У книзі "Країна Моксель" дуже цікаво розповідають про антропологічні відмінності між справжніми слов'янами і цими болотними створіннями:

https://kompas.co.ua/nauka-osvita/page-35-12486-*******-moksel-abo-moskovija-kniga-2-volodimir-bronislavovich-byelinskij.html
02.09.2025 17:56 Відповісти
Он ехал *********, и его там от'*******. ***** не обманул, все пошло по плану.
02.09.2025 16:31 Відповісти
Де ступив ногою російський солдат, там ногу йому і відірвали.
02.09.2025 16:37 Відповісти
хочеться звичайно порадіти роботі наших фпв, але в мене відразу постає картина, що в такій самій ситуації і ці самі слова але українською говорять наші солдати. кожного дня. суцільна депресія
02.09.2025 16:43 Відповісти
Твої солдати може і говорять. А наших воїнів не торкайся, добре що прапор хоч не ху... лостану
02.09.2025 16:55 Відповісти
****, до кобзона швидчи бажає. Нехай мучается гнида парашна. І чим довше тім краще.
02.09.2025 16:45 Відповісти
"по-братскі" це спочатку виколоти очі, потім відрізати вуха, а потім вже голову - це в русскіх називається "по-братскі"
02.09.2025 16:53 Відповісти
прийшло вбивати ще і Богу молиться
02.09.2025 16:53 Відповісти
Да то він за білу ладу просить, тому і просив пристрелити
02.09.2025 16:57 Відповісти
Коли вже це м'ясо закінчиться!
02.09.2025 16:57 Відповісти
02.09.2025 16:57 Відповісти
Саме так так звані русські і виглядають. Це аутентичний мешканець московії.
02.09.2025 17:30 Відповісти
Этого, походу, прямо со студенческой скамьи мобилизовали - не иначе, как с мгу или бауманки.
02.09.2025 17:58 Відповісти
ні роду, ні племені... здичавілий кацапо-православний нанаєць...
02.09.2025 16:58 Відповісти
Кабздон з евакуацією трохи затримується.
02.09.2025 16:59 Відповісти
Самі чурки...
02.09.2025 17:00 Відповісти
За кого ви воюєте чукчі? Я б ще зрозумів якщо б за свою тундру та ягель але до них 10 тис км… *** які вони дебіли!!!! Добʼють тебе добʼють, не хвилюйся, оленина!!!!
02.09.2025 17:17 Відповісти
І оці, курва, піськоокі, прийшли сюди вчити мене славянським скрєпам.
02.09.2025 17:32 Відповісти
Шоб ви, під@ри, здохли усі у страшних муках!
02.09.2025 17:41 Відповісти
Цой еще жив?
02.09.2025 17:50 Відповісти
Пролог:Мачіть хахлов,ураа!!!
Епілог: кукса замість кінцівки..
Кацап'є *****!!!
02.09.2025 17:52 Відповісти
Вузькоокий, недотраханий манкурт, лише й може, що триндіти кацапською....навіть в останні хвилини чужими молитвами. ПАСКУДСТВО.
02.09.2025 18:10 Відповісти
Якби воно знало рідну мову, то таких сороміцьких слів у його лексиконі точно б не було!
02.09.2025 18:12 Відповісти
 
 