РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10906 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
503 0

Бойцы 5 ОШБр нанесли прицельные удары по укрытиям и блиндажам российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли прицельные удары по вражеским укрытиям и блиндажам. Наши пилоты ежедневно уничтожают позиции противника, делая поле боя опасным для оккупантов и более безопасным для украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в телеграм-канале.

Также смотрите: Пограничники поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20439) уничтожение (7825) 5 ОШБр (141)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 