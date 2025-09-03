Бойцы 5 ОШБр нанесли прицельные удары по укрытиям и блиндажам российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли прицельные удары по вражеским укрытиям и блиндажам. Наши пилоты ежедневно уничтожают позиции противника, делая поле боя опасным для оккупантов и более безопасным для украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в телеграм-канале.

