Бойцы 77 ОАБр уничтожили российскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом, - произошла детонация. ВИДЕО

Операторы БПЛА 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" российских захватчиков вместе с боекомплектом.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграмм-канале "РУБАКА", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вследствие точного попадания во вражеский "Град" произошла детонация боекомплекта, что привело к его полному уничтожению", - рассказали пилоты.

Как видно на обнародованных кадрах, сначала наши беспилотники уничтожили личный состав противника, который обслуживал РСЗО, после чего еще один FPV-дрон попал в ее БК.

