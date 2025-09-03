РУС
Бойцы 77 ОАБр уничтожили российскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом, - произошла детонация. ВИДЕО

Операторы БПЛА 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" российских захватчиков вместе с боекомплектом.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграмм-канале "РУБАКА", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вследствие точного попадания во вражеский "Град" произошла детонация боекомплекта, что привело к его полному уничтожению", - рассказали пилоты.

Как видно на обнародованных кадрах, сначала наши беспилотники уничтожили личный состав противника, который обслуживал РСЗО, после чего еще один FPV-дрон попал в ее БК.

армия РФ (20439) уничтожение (7825) РСЗО (216) 77 ОАБ (33)
Коли в них вже все це залізяччя скінчиться?
03.09.2025 12:33 Ответить
Так готувалися ж, "дайти да Ла-Манша..." і "в Индийскам акеане сапаги памыть...
03.09.2025 12:49 Ответить
можете не вставать!)))
03.09.2025 12:33 Ответить
Як дохтур прописав
03.09.2025 12:49 Ответить
На молекули
03.09.2025 13:10 Ответить
 
 