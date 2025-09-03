2 232 5
Бойцы 77 ОАБр уничтожили российскую РСЗО "Град" вместе с боекомплектом, - произошла детонация. ВИДЕО
Операторы БПЛА 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" российских захватчиков вместе с боекомплектом.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграмм-канале "РУБАКА", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вследствие точного попадания во вражеский "Град" произошла детонация боекомплекта, что привело к его полному уничтожению", - рассказали пилоты.
Как видно на обнародованных кадрах, сначала наши беспилотники уничтожили личный состав противника, который обслуживал РСЗО, после чего еще один FPV-дрон попал в ее БК.
