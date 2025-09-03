УКР
2 424 9

Росіяни використовують віслюків для підносу боєприпасів: тварина підірвалася на міні. ВIДЕО

На південному напрямку зафіксовано черговий приклад нелюдського ставлення російських військових – окупанти застосовують в’ючних тварин як "живу техніку" для транспортування боєприпасів.

Один із віслюків підірвався на міні, що ще раз підтверджує цинічне й варварське ставлення армії РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

армія рф (18591) тварини (475) захист тварин (86)
Жаль тваринку...
03.09.2025 15:00 Відповісти
Так , краще б то був Віслюк Оманський!
03.09.2025 15:16 Відповісти
В Україні москальські окупанти використовують віслюка Зєлю.
03.09.2025 15:16 Відповісти
любимую жену кадырова бросили
03.09.2025 15:18 Відповісти
Бідна тварина😔😔
03.09.2025 15:22 Відповісти
К вечеру орки этого "доставщика" сожрут.
03.09.2025 15:30 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Там все на ешаках ездют. Ешак три рубля стоит - дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!"
03.09.2025 15:30 Відповісти
Шо б замість віслюка кацап був!
03.09.2025 15:31 Відповісти
В нас такий всю країну "тягне"! Правда 5-6 "ефективних віслюків" допомагають "тягнути" чи то розтягати, але то таке ...
03.09.2025 15:43 Відповісти
 
 