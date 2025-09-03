Росіяни використовують віслюків для підносу боєприпасів: тварина підірвалася на міні. ВIДЕО
На південному напрямку зафіксовано черговий приклад нелюдського ставлення російських військових – окупанти застосовують в’ючних тварин як "живу техніку" для транспортування боєприпасів.
Один із віслюків підірвався на міні, що ще раз підтверджує цинічне й варварське ставлення армії РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Там все на ешаках ездют. Ешак три рубля стоит - дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!"