FPV-дрон ликвидировал оккупантов в кустах и на грузовике, взорвал российский танк и БТР. ВИДЕО

Пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" ГПСУ показали кадры уничтожения вражеской пехоты и техники на Покровском направлении.

FPV-дрон догоняет двух оккупантов, которые пытаются спрятаться в кустах и вражеский грузовик, который перевозит около десятка российских солдат. На видео также - уничтожение танка и БТР противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Удар по командному пункту РФ на Запорожье: один оккупант погиб, еще один - ранен. ВИДЕО

танк (2305) уничтожение (7842) техника (1799) БТР (371) fvp-дрон (187)
Смерть, московитам окупантам!!
Дякуємо Захисникам Украни і їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
06.09.2025 14:24 Ответить
 
 