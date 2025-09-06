FPV-дрон ликвидировал оккупантов в кустах и на грузовике, взорвал российский танк и БТР. ВИДЕО
Пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" ГПСУ показали кадры уничтожения вражеской пехоты и техники на Покровском направлении.
FPV-дрон догоняет двух оккупантов, которые пытаются спрятаться в кустах и вражеский грузовик, который перевозит около десятка российских солдат. На видео также - уничтожение танка и БТР противника, сообщает Цензор.НЕТ.
