FPV-дрон ликвидировал оккупантов в кустах и на грузовике, взорвал российский танк и БТР. ВИДЕО

Пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" ГПСУ показали кадры уничтожения вражеской пехоты и техники на Покровском направлении.

FPV-дрон догоняет двух оккупантов, которые пытаются спрятаться в кустах и вражеский грузовик, который перевозит около десятка российских солдат. На видео также - уничтожение танка и БТР противника, сообщает Цензор.НЕТ.

