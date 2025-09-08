До 60% FPV, идущих по госзаказу, непригодны к применению, - Стерненко
Индустрия дронов
Более половины из 2 млн FPV-дронов от государства являются непригодными и лежат на складах.
Об этом в Фейсбуке сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"По нашим оценкам, сейчас до 60% FPV, идущих по госзаказу, непригодны к применению вообще или требуют серьезной переработки. Еще раз: больше половины из 2 млн FPV от государства - непригодны и лежат на складах. Сколько это в деньгах? Миллиарды", - отметил он.
Стерненко называет две причины: логистика от 1 до 6 месяцев и потребность, которую формирует Генштаб - там прямо дают на МО названия дронов, которые надо покупать.
"А какие у них характеристики или почему моторы не той стороной прикрутили - это не интересует Генштаб. Здесь или огромная коррупция, или беспросветная тупость. Или два в одном, не знаю. И исправлять это потом приходится нам", - подытожил он.
Радянськезелене очковтиратєльство.
*Боже, хоч би цього іноземці не читали, соромно пояснювати, не можуть зрозуміти суть
А загалом то називається дуржавна зрада або диверсія, очолювана вищими посадовими персонажами держави. То йде напряму з ОПи, тому і мільйони бракованих дронів, тому й браковані міни, тому заблоковане виробнийчтво ракет, снарядів, зброї... і все то вартує тисячі і тисячі людських життів.
Але ж все, як хотіли - па-пріколу. Бидло прикололось, а тепер...
зЄбанати як вам там, весело? Хоть паржьом?
напівпритомної тіткиагєнтури ФСБ - мінімум на посаду міністра оборони ....
недозібрав, недозаніс, отримав додаткову мотивацію.
Може збіг обставин?
https://www.facebook.com/groups/1416037348489687/permalink/3024222524337820/ Официальная позиция фан-движения Ультрас Одесса вокруг нашумевшей ситуации с Стерненко.
На фоне заявлений о поддержке и мобилизации со стороны киевских фанатов, а так же возможных провокаций, заявляем: что категорически не поддерживаем и осуждаем эту акцию. Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился.
Люди, которые призывают к его поддержке, преследуют свои личные интересы, либо же страдают слабоумием и ни одна из причин не даёт им право превращать всю фанатскую культуру в махновщину.
Из всего вышесказанного, призываем весь фанатский актив страны - воздержаться от любых движений в его сторону, которые в это непростое время для нашей страны, лишь дискредитируют нас в глазах общества и Украину в целом.
Салют из Одессы, будьте здоровы!
Стовп дронової промисловості СТИРИненко вгадав всі літери ,та не зміг вгадати слово.
Так ,хто ж винуватий в тому ,що 60 % дронів непридатні ? БО в кожної проблеми є конкретні відповідальні особи ?
СТИРИденко прямо і хоробро називає нам ці імена :
1) ЛОГІСТИКА ;
2) ПОТРЕБА ГЕНШТАБУ .
Пропоную ДБР відкрити стосовно панів ЛОГІСТИКА та ПОТРЕБИ кримінальні справи про державну зраду .
А пану СТИРИденка за геніальну здогадливість нагородити зіркою Героя України і дати ще один броньований автомобіль з охороно.ю Таку інтелектуальну міць потрібно потужно оберігати заради незламності країни ...
Не розхитуйте човника!
Володя, роби лице "кірпічом" (як в Малюка), та нікого не слухай!
Виділи своїм дружбанам ще пару мільярдів💰 "на розробку дронів".
Нехай освоюють грошенята, щоб конкурентам не дісталися!
Чи не можна гавкати на хазяїна?
бо, броньоване авто, охорона, апартаменти, дорогий шмот та смачна їжа потребують фінансування!!!!
ой, стерененко ж відомий блохер з мільйонним аком.
от, ***.......
спочатку зелені відкрили кримінальну справу, потім самі ж закрили....і всьо, серьожа ліг під єрмака
А щодо нерухомості - більше вірьте Льошику гончаренку, який бреше що то ***** і сам володіє десятков квартир у Києві, ніколи у своєму житті не мавши доходів на це.
другого - сракорукого виробника
- МОЖНА НАВПАКИ -
розстріляти наухй
Якщо Стерненко соромиться їх назвати, то може супер принципові Бігуси чи Міша Ткач, або Тарасик Чмут назвуть їхні прізвища?
Чи не назвуть?
Була інформація, що той же гіпер свинарчук Зеленського Арахамія дуже активно барижить на виробництві дронів.
А що тупість, кругова порука, моральна низість і карєризм "заробітчан"-оХфіцерів зашкалює, то правда.
(Сержант, на війні з 2023, 56 років, від звання офіцер ЗСУ відмовився - брехати батьки не навчили...)