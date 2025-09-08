До 60% FPV, идущих по госзаказу, непригодны к применению, - Стерненко

Индустрия дронов

Более половины из 2 млн FPV-дронов от государства являются непригодными и лежат на складах.

Об этом в Фейсбуке сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, сейчас до 60% FPV, идущих по госзаказу, непригодны к применению вообще или требуют серьезной переработки. Еще раз: больше половины из 2 млн FPV от государства - непригодны и лежат на складах. Сколько это в деньгах? Миллиарды", - отметил он.

Стерненко называет две причины: логистика от 1 до 6 месяцев и потребность, которую формирует Генштаб - там прямо дают на МО названия дронов, которые надо покупать.

"А какие у них характеристики или почему моторы не той стороной прикрутили - это не интересует Генштаб. Здесь или огромная коррупция, или беспросветная тупость. Или два в одном, не знаю. И исправлять это потом приходится нам", - подытожил он.

