6 453 76

До 60% FPV, идущих по госзаказу, непригодны к применению, - Стерненко

Индустрия дронов

Более половины из 2 млн FPV-дронов от государства являются непригодными и лежат на складах.

Об этом в Фейсбуке сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, сейчас до 60% FPV, идущих по госзаказу, непригодны к применению вообще или требуют серьезной переработки. Еще раз: больше половины из 2 млн FPV от государства - непригодны и лежат на складах. Сколько это в деньгах? Миллиарды", - отметил он.

Стерненко называет две причины: логистика от 1 до 6 месяцев и потребность, которую формирует Генштаб - там прямо дают на МО названия дронов, которые надо покупать.

"А какие у них характеристики или почему моторы не той стороной прикрутили - это не интересует Генштаб. Здесь или огромная коррупция, или беспросветная тупость. Или два в одном, не знаю. И исправлять это потом приходится нам", - подытожил он.

Автор: 

Стерненко Сергей (410) fvp-дрон (190)
Топ комментарии
+23
Цікаво, а чому ще за це, ніхто сидячи на палі не розглядає мутними очима Хрещатик?
08.09.2025 14:18 Ответить
+17
Якщо підтвердить Мадяр,командувач СБС то за це треба розстрілювати.Чому за міни ніхто не відповів?
08.09.2025 14:19 Ответить
+14
Радянське зелене очковтиратєльство.
08.09.2025 14:19 Ответить
Цікаво, а чому ще за це, ніхто сидячи на палі не розглядає мутними очима Хрещатик?
08.09.2025 14:18 Ответить
Бо до них у різного роду "порохобандеріців", "каракаїв", "боянів" та іншої подібної п-ти претензій, чомусь, нема. Претензії лише до цивільних чорноробів, які, чомусь, категорично не бажають піти на фронт і безглуздо загинути в першому ж бою через те, що якесь падло поставило їм непридатні дрони та браковані міни.
08.09.2025 14:34 Ответить
Які притензіі до "порохобандеріців"? Чи це так по дебыльному комент написан?
08.09.2025 14:57 Ответить
Не просто прочитати, а осмислити прочитане ні, не виходить?
08.09.2025 15:01 Ответить
Якщо Китай заборонить експорт дронів та комплектуючих до них для України, то дірки на фронті можна буде закривати виключно за допомогою людей. Отоді такі політруки будуть з ще більшою наснагою доколупуватись до простих людей. Але добре що Китай любить гроші і це не в його інтересах
08.09.2025 16:26 Ответить
Треба бути постійним резидентом дурки, щоб взяти нік "порохобандеровець". Це все рівно, що схрестити вужа і їжака.
08.09.2025 16:30 Ответить
Це не тільки вкрадені потужними міндичами мільярди доларів а десятки тисяч життів наших воїнів.організатори схеми зеленський-ермак та сирський.Чекаємо потужної повістки Стерненку.
08.09.2025 14:50 Ответить
Радянське зелене очковтиратєльство.
08.09.2025 14:19 Ответить
Якщо підтвердить Мадяр,командувач СБС то за це треба розстрілювати.Чому за міни ніхто не відповів?
08.09.2025 14:19 Ответить
Так тому і Мадяра призначили на високу посаду, бо він стверджував, що міни майже добі, тільки треба чуть переробити і вони підійдуть для скидів з дронів)))
08.09.2025 15:22 Ответить
Ну давай, розстрліяй Міндіча. Подивимось як це вийде. Зеля за Міндіча, шеріфа та Татарова всім глотку перегризе
08.09.2025 16:28 Ответить
В Радянському Союзі за сто тисяч вкрадених рублів розстрілювали. Скільки раз треба було б розстріляти Міндича і Вову **********, якби тепер був СРСР?
08.09.2025 16:33 Ответить
Добре, а якщо все ж таки мотори потрібною стороною прикрутити то це якось допоможе в використанні ціх дронів?
08.09.2025 14:19 Ответить
За тендер окремій компанії з подвійною переплатою мотори перекрутять на потрібну сторону.

*Боже, хоч би цього іноземці не читали, соромно пояснювати, не можуть зрозуміти суть
08.09.2025 14:57 Ответить
Ну как минимум еще и проблема в том что все это делается очень долго. За каждую ошибку - которая случилась случайно а не была запланирована сверху - можно получить срок. В итоге сначала разрабатываются требования, потом проводятся тендеры, потом сроки отгрузки. В итоге это все попадает через год, когда все кроме двигателей и аккумуляторов уже безнадежно устарело и в лучшем случае нужно менять половину деталей - а новые государство сможет поставить только через год, когда они в свою очередь устареют. И выхода тут наверное быть не может - бюрократическая машина так устроена. Может быть просто не мучать жопу и просто поставлять в бригады готовые комплектующие - типа рам, аккумуляторов и двигателей - а остальное уже можно будет оператично закупать через волонтеров. Просто 152мм снаряд он что в 2024 году снаряд, что в 2025 году такой же. А современная электроника прогрессирует с такой скоростью что этот динозавр военных закупок просто не успевает. А выдать деньги чтобы военные закупили - тоже нельзя, должны быть все необходимые бумажки - иначе сядешь.
08.09.2025 14:20 Ответить
І шо, про це керівництво ЗСУ не знає?
08.09.2025 14:32 Ответить
Дохазяйнувалися... Відосік від гундосого буде з поясненнями?
08.09.2025 14:21 Ответить
Ну, Стерненко - це альтернативний постачальник, конкурент, так сказати. Хочется вислухати думку користувачів цих фпв, який відгук від них.
08.09.2025 14:22 Ответить
Стерненко не альтеративний, а параллельний постачальник і жодним чином не конкурує з МО, а доповнює поставки з МО. І, на відміну від МО, збирає фідбеки щодо своїх поставок і ці фідбеки постачальникам одразу передає. І якщо постачальник не виправляється - розриває з ним стосунки і перестає у нього замовляти
08.09.2025 15:11 Ответить
Мадяр нічого такого не пише. Він пише, шо всі дрони їм надає держава. Кому ж вірити? Підкажіть.
08.09.2025 14:22 Ответить
Тому що мадяр буде мовчати за це, і мовчки перероблювати, алеж нічого не буде казати проти влади. Що, сюрприз, да?
08.09.2025 14:58 Ответить
А Стерненко в нас виявився фрондьором і правдорубом? Сюрприз - не те слово
08.09.2025 15:17 Ответить
може, просто зірвався,... Це ж вперше він сказав про якість тих дронів.
08.09.2025 15:37 Ответить
МОже зі Стерненка намагаються виростити карманну опозицію? Просто приймемо на замітку. Якшо знову будуть заяви про міфічних "поганих бояр при класному царі", які шось роблять не так, але не називаючі імен, посад, фактів, то це воно. Якшо нє і все буде тихо - значить можливо реально зірвався, отримав по шапці, вибачився і далі робить шо робив.
08.09.2025 16:14 Ответить
Не понимаю как военные, которые ходят под пулями и снарядами, это терпят, как и все прочее что было за четыре года. Если бы хоть раз кого ни будь причастного к масштабным распилам взяли за шкирку да крепко отмуйдохали, может в Украине что то бы и изменилось.
08.09.2025 15:20 Ответить
"Піночєта на вас нєт!" (майже С)
08.09.2025 16:15 Ответить
У Мадяра цілий великий підрозділ займаються доробкою і переробкою дронів, отриманих від держави...
08.09.2025 15:09 Ответить
Це так. Але переробка і доопрацювання це ж не те саме, що "непридатні та лежать на складах" (С). Чи ви б хотіли перекласти задачу доопрацювання дронів на якогось сценариста з кварталу чи зєліного кума?
08.09.2025 15:19 Ответить
У кого є такий спеціалізований підрозділ, а по суті - те саме підприємство, на якому перероблюють те, що наробили бракодєли - той перероблює. У кого такого підрозділу немає - у того лежать на складах. Непридатні - означає, що їми неможливо користуватися без сутьтєвої переробки.
08.09.2025 15:27 Ответить
Так, ви праві. Тут сперечатися безглуздо... я просто думаю чи можливо інакше з зеленою камарільєю (і Стерненко доречі частина неї).
08.09.2025 16:07 Ответить
Половина з двох мільйонів - це 1 мільйон, як і обіцяли.
08.09.2025 14:22 Ответить
якщо ситуації повторюються і при цьому ніхто не покараний то все робиться з відома влади,простими словами саботаж,зраза в чистому вигляді,коррупція,умисне виготовлення не якісної продукції,підлог навіть не розглядаю
08.09.2025 14:24 Ответить
Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Джерело: https://censor.net/ua/n3572856
А загалом то називається дуржавна зрада або диверсія, очолювана вищими посадовими персонажами держави. То йде напряму з ОПи, тому і мільйони бракованих дронів, тому й браковані міни, тому заблоковане виробнийчтво ракет, снарядів, зброї... і все то вартує тисячі і тисячі людських життів.
Але ж все, як хотіли - па-пріколу. Бидло прикололось, а тепер...
зЄбанати як вам там, весело? Хоть паржьом?
08.09.2025 14:25 Ответить
Вже давно пора віддати Стерненку функцію закупівлі та поставки дронів для ЗСУ. Він довів свою позицію своєю боротьбою на Майдані, в Одесі, коли зарізав ватника і т.д. Довів ефективність щодо дронів з початку повномасштабного вторгнення. Але ж треба красти бабло на дронах, поки "раби" гинуть, тому Зенукович цього не робитиме.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:29 Ответить
Ідея про те що віддати функцію закупівлю дронів типу з Одесу ,який місцевим запам'ятався як брехун та мутними історіями кришування наркоти - це класна думка ... Правда чули ми ,щось схоже в 2019 про новиє ліца - але ж єто другоє . Тут явно - гєрой ,і третє покушеніє на нього напівпритомної тітки агєнтури ФСБ - мінімум на посаду міністра оборони ....
08.09.2025 14:37 Ответить
І стався той "замах" як раз після не закритого збору.
недозібрав, недозаніс, отримав додаткову мотивацію.
Може збіг обставин?
08.09.2025 14:51 Ответить
Обвинение в наркотиках от 2014 года как раз в те времена когда он так мешал отРыгонам стесняюсь спросить ВЫ не из быших голубых))))ведь бывших не бывает
08.09.2025 15:14 Ответить
Гарна спроба зеленого жополиза перевести стрілки )) Але інтернет пам'ятає ху іс ху )))

https://www.facebook.com/groups/1416037348489687/permalink/3024222524337820/ Официальная позиция фан-движения Ультрас Одесса вокруг нашумевшей ситуации с Стерненко.

На фоне заявлений о поддержке и мобилизации со стороны киевских фанатов, а так же возможных провокаций, заявляем: что категорически не поддерживаем и осуждаем эту акцию. Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился.

Люди, которые призывают к его поддержке, преследуют свои личные интересы, либо же страдают слабоумием и ни одна из причин не даёт им право превращать всю фанатскую культуру в махновщину.

Из всего вышесказанного, призываем весь фанатский актив страны - воздержаться от любых движений в его сторону, которые в это непростое время для нашей страны, лишь дискредитируют нас в глазах общества и Украину в целом.

Салют из Одессы, будьте здоровы!
08.09.2025 15:53 Ответить
Ну і хто написав цей текст, до речі , російською мовою? Для чого оприлюднювати підозрілі по походженню тексти. Лайно на вентилятор?
08.09.2025 16:38 Ответить
Стерненко називає дві причини: логістика від 1 до 6 місяців та потреба, яку формує Генштаб - там прямо дають на МО назви дронів, які треба купувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3572856

Стовп дронової промисловості СТИРИненко вгадав всі літери ,та не зміг вгадати слово.

Так ,хто ж винуватий в тому ,що 60 % дронів непридатні ? БО в кожної проблеми є конкретні відповідальні особи ?

СТИРИденко прямо і хоробро називає нам ці імена :

1) ЛОГІСТИКА ;

2) ПОТРЕБА ГЕНШТАБУ .

Пропоную ДБР відкрити стосовно панів ЛОГІСТИКА та ПОТРЕБИ кримінальні справи про державну зраду .

А пану СТИРИденка за геніальну здогадливість нагородити зіркою Героя України і дати ще один броньований автомобіль з охороно.ю Таку інтелектуальну міць потрібно потужно оберігати заради незламності країни ...
08.09.2025 14:29 Ответить
В стерненко всі винні, крім зеленського.....бо єрмак наказав своїй шісті готуватись до виборів
08.09.2025 15:43 Ответить
Треба починати розстрілювати тих усіх підарасів які за це відповідальні!
08.09.2025 14:33 Ответить
Ви всьо врьотє!😡
Не розхитуйте човника!
Володя, роби лице "кірпічом" (як в Малюка), та нікого не слухай!
Виділи своїм дружбанам ще пару мільярдів💰 "на розробку дронів".
Нехай освоюють грошенята, щоб конкурентам не дісталися!
08.09.2025 14:35 Ответить
Ну, давай! Наберися сміливості і назви ім'я.
Чи не можна гавкати на хазяїна?
08.09.2025 14:35 Ответить
Це розбірки прикоритних за доступ до державного корита . Стерненко - ручний пес Офісу - і ніколи не гавкне проти хазяїв.
08.09.2025 14:39 Ответить
А якби не Стерненко звернув увагу на ці кричущі проблеми, то хто ? Мадяр чомусь мовчить в ганчірочку, купили за погони ?
08.09.2025 14:38 Ответить
Державна зрада і корупція
08.09.2025 14:38 Ответить
Державна зрада і корупція Зелених 3.14дарасів...
08.09.2025 14:49 Ответить
треба якомога більше донатити стерненку!
бо, броньоване авто, охорона, апартаменти, дорогий шмот та смачна їжа потребують фінансування!!!!
ой, стерененко ж відомий блохер з мільйонним аком.
от, ***.......
08.09.2025 14:49 Ответить
Стерненко на Ютубі має 30 штук зелені в місяць. Завидно?
08.09.2025 15:23 Ответить
цікаво, хто ще досі дивиться те лайно від стерненко? єрмак підписників підкинув ....... 3,5 роки все рашка, рашка і ні слова про корупційну, злочину владу...
спочатку зелені відкрили кримінальну справу, потім самі ж закрили....і всьо, серьожа ліг під єрмака
08.09.2025 15:50 Ответить
це саботаж як з мінами до мінометів.
08.09.2025 14:52 Ответить
Якби ж то тільки дрони😢 майже все іде непридатне до використання та потребує дороговартісноі доробки. Та всім ***** гроші вже попиляні війна все спише
08.09.2025 15:02 Ответить
Головне,щоб Стерненко не втік на фронт!! Без нього загине постачання дронів!! До речи,а за які такі кошти Стерненко придбав у Києві нерухомість,рухомість,охорону та жінок...??? Не з тих дронів?? Золоті яйця вже були....тепер - золоті додати??
08.09.2025 15:09 Ответить
Стерненко офціційно зі свого 2 мільонного ютуб-каналу має більше десяти тисяч $ на місяць.
А щодо нерухомості - більше вірьте Льошику гончаренку, який бреше що то ***** і сам володіє десятков квартир у Києві, ніколи у своєму житті не мавши доходів на це.
08.09.2025 15:13 Ответить
Якби про квартири Льошика було правдою, його би вже давно за ці квартири тягало ДБР Зеленського, а може і НАБУ.
08.09.2025 15:17 Ответить
Камон, у Льошика є ці квартири. А ще у Льошика офіційно працюють багато центрів його імені, на функціонування яких у Льошика немає і ніколи не було офіційних доходів. Все це Льошик має за "спонсорські гроші", тобто Львошик - політична повія, яка відпрацьовує гроші спонсора-олигарха і поливає брудом весь український волонтерський рух.
08.09.2025 15:21 Ответить
Квартири може і є. Але це не значить, що в нього не було легального доходу для їхнього придбання.
08.09.2025 15:23 Ответить
А звідки у нього такий легальний дохід? Я розумію, що у Порошенка легальний дохід для купівлі чого завгодно був чи є. Але у Льоши звідки? Льоша ніколи офіційно легально бізннесом не займався. Він був санітаром на швидкій, а після того одразу пішов у політику. Чи зп депутата дозволяє купити кулька квартир і утримувати кілька центрів імені себе?
08.09.2025 15:30 Ответить
Я не є біографом і дослідником статків Гончаренка, які мають моніторити кілька спеціальних правоохоронних органів, структур. Хоча б одна з них висунула Гончаренку підозру про незаконне збагачення?
08.09.2025 15:37 Ответить
2,08 мільйона підписників на Ютубі, відео-щодня, сотні тисяч переглядів кожного. Погугли, що таке монетизація Ютуб і скільки це дозволяє заробляти. Стерненко й без донатів достатньо непогано заробляюча людина. Є якісь факти, що він на донати купляє собі щось, а не дрони на фронт ?
08.09.2025 15:22 Ответить
першого - корумпований генштаб
другого - сракорукого виробника
- МОЖНА НАВПАКИ -
розстріляти наухй
08.09.2025 15:11 Ответить
За минулої влади така новина містила би в собі прізвища найбільших виробників дронів.
Якщо Стерненко соромиться їх назвати, то може супер принципові Бігуси чи Міша Ткач, або Тарасик Чмут назвуть їхні прізвища?
Чи не назвуть?
Була інформація, що той же гіпер свинарчук Зеленського Арахамія дуже активно барижить на виробництві дронів.
08.09.2025 15:21 Ответить
Вже всі знають, що шобла Гундосого наживається на дронах. Режисер Слуги Кирющенко взявся дрони робити, тому вони і не літають. Головне освоїти гроші, і в ОПу відкатити. Так і з виготовленням ракет. Почитайте Кас'янова. Скрізь зелене рило стирчить и робить гешефт на крові. Але ж бидлу подобається. Рейтинги 65%.
08.09.2025 15:22 Ответить
Армія боронить Україну, а МО.рашистський диверсант.котрий не тільки саботує постачання озброєннь і ********** у війска.а ще й оббирає українську казну
08.09.2025 15:22 Ответить
Поки не введуть х5 кратну кримінальну відповідальність офіцерів за СЗЧ підлеглих і професійну безвідповідальність - від лейтенанта до того, хто його призначив, нічого не зміниться.
А що тупість, кругова порука, моральна низість і карєризм "заробітчан"-оХфіцерів зашкалює, то правда.
(Сержант, на війні з 2023, 56 років, від звання офіцер ЗСУ відмовився - брехати батьки не навчили...)
08.09.2025 15:28 Ответить
... може просто диверсанти ?
08.09.2025 15:47 Ответить
Розпил...
08.09.2025 16:14 Ответить
Это всё проклятый Порошенко виноват. Это он подсунул Зеленскому , всех этих Миндичей , Шурму, Умерова и прочих "гениальных " менеджеров.
08.09.2025 16:15 Ответить
© Шо за негатив!! Ми вам і сайт "брейв¹" створили і купу відосиків Потужних!!! А все кажете що Смарагдова Бубоннна влада не старається
08.09.2025 16:25 Ответить
Що тут скажеш - мразі на війні продовжують заробляти грошики, буквально на крові наших воїнів
08.09.2025 16:26 Ответить
Вибирайте того кому ВИ довіряєте та частійше донатьте на дрони і інше для фронту.
08.09.2025 16:27 Ответить
 
 