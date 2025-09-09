УКР
Україні терміново потрібні ще 10 систем Patriot та ракети до них й інших ППО, - Шмигаль

Шмигаль на Рамштайні закликав передати Patriot та ракети

Міністр оборони України Денис Шмигаль закликав партнерів терміново передати Україні системи Patriot та ракети до них, а також інших комплексів ППО.

Про це він сказав на засіданні Константної групи з питань оборони України "Рамштайн", цитує "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі", - наголосив Шмигаль.

Окремо міністр зауважив, що важливо продовжувати завдавати далекобійних ударів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну": Ключові завдання - допомога, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК

За словами Шмигаля, що "поки ми обговорюємо мирні переговори, умови, гарантії безпеки, Кремль відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню та продовжує ескалацію".

Зокрема, він пригадав нещодавній удар РФ по одній з електростанцій на Київщині — росіяни вивели її з ладу, вдаривши 49 дронами.

Крім того, як зазначив Шмигаль, "три години тому, Путін завдав удару по селу Ярова у Донецькій області, безпосередньо влучивши в групу пенсіонерів, які прийшли забрати свої пенсії".

"Наша відповідь має бути заснована на силі", - закликав очільник Міноборони.

Читайте також: Німеччина розпочала передачу Patriot для України, - Пісторіус

Так купіть !
Одна лише Крупа назбирала хабарями на третину "петріота" ! А скільки таких "Круп" по Україні ...?!
щитом війни не виграють, треба меч, або гарпун з томагавком
може томагавки потрібні у необмеженій кількості бо вже набрид цей комплекс "терпіл" від можновладців ОПи. Все зводиться до позиції захищаємось будь якою ціною. Кацапи повинні відчути пекло у себе.
А. Де. Наші. Шахеди? КУРВА!
Дались вам ті "шахеди". Немає давно у росіян "шахедів".
Наш Бобер до кремля долетів першим.
Схожі на "герані" наші дрони вже літають.
сарказм, сер?
Ні. Просто аутистичний напад 🤣
Україні в першу чергу потрібні системи для обстрілу кацапських нпз!
Так купіть !
Одна лише Крупа назбирала хабарями на третину "петріота" ! А скільки таких "Круп" по Україні ...?!
А за гроші які украв поц- міндіч, хай купують до них ракети.
щитом війни не виграють, треба меч, або гарпун з томагавком
Ага. Все буде навкруги кабміну.
може томагавки потрібні у необмеженій кількості бо вже набрид цей комплекс "терпіл" від можновладців ОПи. Все зводиться до позиції захищаємось будь якою ціною. Кацапи повинні відчути пекло у себе.
Для запуску томагівків потрібні кораблі або підводні човни, чи бомбардувальники - так, що якщо маєте пару сотень мільярдів баксів можна за ваш рахунок прикупити. Бо експерементальних мобільних установок з коліс небагато
захищатися навіть на папері економічно не вигідно, три ракети на патріот дорожче ніж тисяча шахидів
Це і є те "знайшли цікаве рішення, яке дозволить збивати все, що летить" яким хвалився читач суфлерів?
Це нічого не вирішить. Ніяке ППО з такими комбінованими атаками не впорається. Ну буде більше ППО, рашка робитиме більші паузи і запускатиме одночасно ще більше. Далі що? Терміново ще 10 просити?
то закрити небо і дати грошей?
Шмигалю слід визначитися, все ж таки, що потрібніше: клумби в Покровську, чи Патріоти? Чи може ремнт доріг в Україні? Траса Київ-Чернігів - вогонь!
як жартувало зелене непорозуміння, "сєня (шмиргаль)-папрашайка"? гідрант, одягни труси, або зніми хрестик чи кіпу (ярмулку). гідрант кончений, де мульйон дронів, де мульйон снарядів, де мульйон ракет?! чому мульйони доларів осідають в кишенях твоїх кончених менеджерів?!
в першу чергу Україні потрібно аби зельоні гниди повиздихали
Денис!!!
А ти спробуй разом із Зеленським не красти.
Можливо у вашої шайки і вийде.
Тоді гроші на зброю і якісна зброя будуть.
10 Patriot - поки немає, є асфальт, браковані міни, нелітаючі FPV-шки, літні куртки на зиму, яйця по 17 грн. за шт, ефективні менеджери "по-найму" та ще багато багато різних "ніштяків"
49 дронів на одну станцію ?? Це ж не 49 Кинжалів !
