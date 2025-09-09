Україні терміново потрібні ще 10 систем Patriot та ракети до них й інших ППО, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль закликав партнерів терміново передати Україні системи Patriot та ракети до них, а також інших комплексів ППО.

Про це він сказав на засіданні Константної групи з питань оборони України "Рамштайн", цитує "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі", - наголосив Шмигаль.

Окремо міністр зауважив, що важливо продовжувати завдавати далекобійних ударів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

За словами Шмигаля, що "поки ми обговорюємо мирні переговори, умови, гарантії безпеки, Кремль відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню та продовжує ескалацію".

Зокрема, він пригадав нещодавній удар РФ по одній з електростанцій на Київщині — росіяни вивели її з ладу, вдаривши 49 дронами.

Крім того, як зазначив Шмигаль, "три години тому, Путін завдав удару по селу Ярова у Донецькій області, безпосередньо влучивши в групу пенсіонерів, які прийшли забрати свої пенсії".

"Наша відповідь має бути заснована на силі", - закликав очільник Міноборони.

